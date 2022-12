Sci nordico: Allo Sc Drink la Coppa Sc Valsavarenche

Inizio con Disputa dell’Individuale in tecnica libera, gara riservata alle categorie Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac), Senior e Giovani, con l’esordio nel mondo del Comitato Asiva del circuito abbinato al marchio Chenevier spa. Centodieci gli atleti al via, a contendersi la coppa messa in palio dal sodalizio organizzatore, lo Sc Valsavarenche, trofeo vinto dallo Sc Drink, davanti allo Sc Amis de Verrayes e al Gs Godioz.

Categoria Senior/Giovani * 7,5 km Giovani f / 10 km Senior f e m – Ind, tl. – Nei Giovani femminile, successo di Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 22’04”1), a precedere Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink; 24’57”5) e la prima Aspiranti, Vittoria Cena (Gs Godioz; 25’50”0).



Completa la categoria Junior, alle spalle di Arlian e Anaïs Maluquin Segor, 4°, Micol Maluquin Segor (Sc Drink; 26’02”1). nelle Aspiranti, 5° e 6°, Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes;

27’29”7) e Emilie Monica Cappelletti (Team Ski Torgnon 2.0; 27’49”4). Nelle Senior, successo di Emilie Jeantet (Cse; 30’31”6) davanti a Anaïs Domaine (Sc St-Nicolas; 36’35”8).

In campo maschile, s’impone lo Junior André Philippot (Gs Godioz; 26’37”4), sull’Aspirante Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 27’29”2) e sull’altro Junior, Javier Ducret (Sc Drink; 27’54”2). Quarto, il migliore tra i Senior, Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 28’04”7) e, 5° e 6°, a completare la graduatoria Aspiranti, Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 28’43”4) e Fabio Restano (Sc Drink; 28’45”7). settimo, terzo Junior, Simone Gemelli (Gs Godioz; 28’46”5); nei

Senior, piazze d’onore a, 14° e 15°, Marcello Antonin (Pol. Pollein; 33’14”8) e Simone Manassero (Sc Drink; 33’49”1).

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – Ind. tl – Gradino alto del podio a Claire Frutaz (Sc Drink; 13’11”1), seguita da Elodie Christille (Sc Brusson; 13’52”9) e dalla compagna di

sodalizio Emilie Gontier (Sc Drink; 13’56”8).

In campo maschile, successo di Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes; 15’38”1), a precedere Aron Benetti (Sc Gran Paradiso; 15’40”4) e Mattia Bétemps (Sc Bionaz –Oyace; 15’50”1).

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – Ind. tl – Amélie Fragno (Pol. Pollein; 9’54”4) ha ragione di Margot Amélie Gerbore (Sc G.S. Bernardo; 10’27”1) e di Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 10’40”4). Nei maschi, a imporsi è Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 13’03”6), davanti a Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR; 13’10”4) e a Enea Bortolotti (Sc

Amis de Verrayes; 13’23”8).