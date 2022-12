Ciclismo: Bosonin, Carbone e Blanc sul podio a Rocca Canavese

Negli Juniores, è secondo Andrea Carbone (Dotta Bike Dp66), preceduto da Giulio Peruzzo (Loris Bike Pro Team), e terzo Francesco Ganzi (Loris Bike Pro Team). Nella classifica generale di Coppa Piemonte, Andrea Carbone mantiene la testa, ora in coabitazione con Giulio Peruzzo.

Negli Allievi Donne, giornata poco fortunata per Chantal Cuaz (Cicli Fiorin). La valdostana è comunque quinta: dopo aver rotto il cambio e sostituita la bici, un secondo guasto meccanico ha ulteriormente complicato una difficile rimonta su un tracciato impegnativo per via del fango. Nella classifica di Coppa Piemonte, Chantal Cuaz è prima, in coabitazione con Romina Evelin Di Sciuva (Fiorin). Al maschile, terzo Kristian Blanc (Xco Project), nella gara vinta da Pietro Pernigotti (La Bicicletteria) su Daniele Longoni (Cicli Fiorin); 9° Mattia Lunardi (Xco Project).

Nei G6, gradino basso del podio di Mélanie Bosonin (Tessiore), alle spalle di Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) e Sofia Campi (Mtb I Cinghiali). In campo maschile, successo di Francesco Carloni (Pedale Castellano); 10° Alessandro Nicoletta (Cs Lys).