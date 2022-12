Rgby: Gli impegni di fine settimana dello Stade Valdôtain Rugby

● Categoria Seniores (in casa)

Domenica 4 dicembre 2022, ore 14:30

presso Campo sportivo di Sarre Area6tu

Stade Valdôtain Rugby vs Volpiano

● Categoria Under 17

RIPOSO

● Categoria Under 15 (in trasferta)

Sabato 3 dicembre 2022, ore 15:30

presso campo sportivo di San Mauro Torinese

Triangolare: Stade Valdôtain - San Mauro - Rivoli

● Categoria Under 13

RIPOSO

● Categoria Propaganda

RIPOSO

● Femminile Seniores - in franchigia con San Mauro

RIPOSO

● Femminile Juniores - in franchigia con Ivrea

Sabato 3 dicembre 2022, ore 15:30

presso campo di Comollo (Novi Ligure)

Concentramento Femminile Juniores Under 15 e 17