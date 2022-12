TUTTO PRONTO PER LA SECONDA FASE DEL GIRO D'ITALIA VIRTUAL ENEL 2022 HOSTED BY BKOOL

Terminata la prima fase del Giro d'Italia Virtual ENEL 2022 hosted by BKOOL, che ha visto partecipare da casa oltre 4000 ciclisti, è iniziato il secondo round di questa esclusiva esperienza virtuale.



Il Giro d'Italia Virtual ENEL 2022 hosted by BKOOL è un evento di ciclismo indoor, creato da RCS Sport, la società che organizza il Giro d'Italia, e da BKOOL, una piattaforma di ciclismo virtuale che ti permette di pedalare su veri e propri percorsi senza uscire di casa. Tutto quello che serve per partecipare all'evento è avere un Cycling Smart Trainer o una Smart Bike e un abbonamento a BKOOL Cycling Simulator.



La registrazione è completamente gratuita e può essere effettuata usufruendo della prova gratuita di 30 giorni disponibile su bkool.com per i nuovi utenti. Inoltre, registrandosi tramite il sito web ufficiale dell'evento (www.girovirtual.com), si potrà usufruire di uno sconto del 20% sull'abbonamento a BKOOL.



L'edizione virtuale del Giro d'Italia permette di pedalare sulle tappe della Corsa Rosa, registrate in HD durante l'ultima edizione e presentate attraverso una tecnologia di simulazione innovativa che combina video HD con elementi 3D, per generare un'esperienza immersiva realistica al 100%.





La manifestazione conta un totale di cinque round nei quali si potranno affrontare diverse tappe del Giro d’Italia 2022. Dopo aver terminato il primo round, dedicato alla Grande Partenza, lunedì 28 novembre ha preso il via la seconda fase nella quale si potrà pedalare sui percorsi delle seguenti tappe:

Tappa 1: Salò - Aprica Parte 1 - 28 novembre - 4 dicembre

Tappa 2: Verona TISSOT ITT 5 dicembre - 11 dicembre

Tappa 3: Borgo Valsugana - Treviso Parte 1 -12 dicembre - 18 dicembre

Tappa 4: Passo Fedaia Parte 1 -19 dicembre - 25 dicembre