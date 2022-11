Tennis: Raduno per le promesse valdostane

Da sn: in piedi Viérin, Melotti, Sebastiani, Macciocchi, Pettenon, Finelli, Ostellino, Paonessa. Da sx In ginocchio Cartalemi, Marusic, Borsato, Calza, Gaspard

Il primo appuntamento è stato dedicato ai più piccoli nati negli anni 2013, 2014 e 2015; per l'occasione il Settore Tecnico Regionale ha convocato Borsato Giulia, Calza Marie Therèse, Cartalemi Francesco, Finelli Leonardo, Gaspard Jerome, Macciocchi Michael, Marusic Isabel, Melotti Mattia, Perelli Chiara, Pettenon Alessio, Sebastiani Ludovico.

Gli undici giovanissimi atleti, scelti dallo Staff Tecnico tra i migliori ragazzini delle Scuole Tennis Valdostane, hanno avuto la possibilità di lavorare allenandosi si in sedute tecnico tattiche in campo seguiti dai Tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin e sia concentrando molta attenzione sulla preparazione atletica seguiti dalla Professoressa Monica Ostellino.



