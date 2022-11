Ginnastica: L'artistica femminile Olilpia all'interregionale

Scenderanno in campo gara cinque ginnaste dell'Olimpia Aosta: Gaia Petrera (2013), Ginevra Grosso (2011) e le tre veterane Annie Desandré, Abigail Martinet e Marta Nieroz (2010). Forti di un argento di gara e un bronzo di campionato ottenuti nella fase regionale, le piccole ginnaste si cimenteranno sui quattro attrezzi olimpici cercando di strappare il pass per la finale nazionale di metà dicembre. Con loro in campo gara la tecnica federale Federica Vinante e la tecnica societaria Serena Ramanzin.