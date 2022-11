Ginnastica: Saroglia, GRaziano e Ramanzin conquistano finale all Around

Tre atlete si sono infatti qualificate per la Finale Nazionale nel programma All Around sui quattro attrezzi olimpici: la Junior 1 (2009) Martina Saroglia, che si è piazzata in 13ma posizione su ben 90 ginnaste da tutta Italia, la Junior 2 (2008) Sophie Graziano, 10ma su 60 e la junior 3 (2007) Vittoria Ramanzin 11ma su 45. Con loro alla Finale Nazionale, che si terrà sempre a Padova a inizio dicembre, ci sarà anche la compagna di squadra Sofia Chiumello, già ammessa di diritto in quanto campionessa regionale Senior 1 (2005).

Sophie Graziano

Per le altre due ginnaste in gara, la Junior 1 Claire Savoye e la Senior 1 Arianna Bocchio Ramazio (La Marmora Biella) bisognerà attendere la classifica finale che decreterà le cinque ginnaste ammesse alle finali per ogni attrezzo e categoria (in aggiunta a quelle già pasate nella classifica all around).

Anche nei singoli gli attrezzi le valdostane hanno dato buona prova delle loro capacità. Fra i risultati migliori citiamo il 3o posto a volteggio di Sophie Graziano, che è anche 14a a corpo libero e 15a a parallele; Vittoria Ramanzin è 5a a volteggio, 6a a trave e 10a a corpo libero; Martina Saroglia si piazza 11a a parallele, 14a a volteggio e 19a a trave; per Claire Savoye da citare il buon 10 a parallele, che le vale la 22a posizione e infine Arianna Bocchio Ramazio ottiene il 14o posto a trave e il 19o a parallele.

Vittoria Ramanzin

Grande soddisfazione per la responsabile tecnica Claudia Iacona e la tecnica federale Federica Vinante, già pronte a tornare al lavoro in vista del prossimo importantissimo appuntamento agonistico.

Claire Savoye e Martina Saroglia