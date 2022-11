Trail: Il Vertical di Fenis confermato prova unica per il campionato regionale Fidal della specialità

Nella sua ultima riunione il Comitato Fidal Valle d’Aosta ha stabilito che, anche per il 2023, il Vertical di Fenis sarà prova unica per l’assegnazione del campionato regionale della specialità. La gara è in programma il 1° maggio 2023 e le iscrizioni apriranno il 16 dicembre 2022 con le seguenti modalità: Iscrizioni: - Apertura iscrizioni venerdì 16/12 ore 20.00 - Prezzo 25 € fino a venerdì 23/12 ore 23.59 (1 settimana) - Prezzo 30 € fino a venerdì 06/01 ore 23.59 (2 settimane) - Prezzo 35 € fino a chiusura iscrizioni (max 650 atleti) Il Comitato organizzatore sta poi lavorando ad un mini vertical dedicato ai più giovani. Si parla di un centinaio di posti; una proposta che sarà comunque ufficializzata nel prossimo mese di febbraio.