Equitazione: Un bronzo che brilla come oro per VdA al Gran Premio delle Regioni U21

Medaglia di bronzo per la Valle d’Aosta al Gran Premio delle Regioni Under 21 che si è disputato a Verona in questo week end. Portacolori per la nostra regione sono stati cavalieri e amazzoni tesserati per gli Sport Ippici Valdostani. La squadra, guidata dal capo équipe, l’istruttore Andrea Piccolo, ha visto scendere in campo: Gaia Battaglio su Darcon Dean Z, Beatrice Stecco su Falcao Des Hurettes, Gaia Lazzarini su Orange Star Db, Edoardo Scibilia su Felin de St.Martin e Laura Carlevarino su Ivo Ub.

La squadra valdostana che ha vinto il bronzo

Il 3° posto, su 17 regioni presenti alla kermesse di respiro internazionale, vede la soddisfazione di Giovanna Rabbia Piccolo, delegato regionale della Fise, che commenta “dopo alcuni anni di assenza da questo appuntamento siamo felici e soddisfatti della partecipazione di quest’anno che rappresenta come sempre un momento di confronto importante. I binomi del SIV si sono comportati bene e hanno permesso, grazie alle poche penalità registrate in campo nel corso dei loro percorsi, di portare a casa un ottimo risultato”.

Non è andata invece così bene per le giovani amazzoni del SIV iscritte al Trofeo Pony che nonostante l’impegno non sono riuscite a chiudere come speravano questa esperienza. La squadra composta da Viola Orillier su De Haribo, Giovanna Dugros su Victor, Michelle Gaetano su Byotifull D’Onton e Sofia Bono su Carlton Wonder ha chiuso al 12°posto in classifica generale.