Hockey ghiaccio: Vincono solo gli under 15

Serie A femminile

HC Girls Project Aosta - HC Icebears Dobbiaco 0-6 Partita da dimenticare per le ragazze di coach Giovinazzo. Solo la solita Sara Belli, con una prestazione delle sue, limita i danni con un solo gol incassato. Il cambio portiere, a cui si associa stanchezza delle atlete in campo e, forse, un po' di sconforto da parte delle padrone di casa, rende poco digesto il passivo. Il calo delle Girls si vede anche nei tiri concessi nel terzo drittel (24) troppi in un tempo solo. Un sabato nero, ma che può capitare.

Under 17 HC Aosta Gladiators - HC Asiago 11-2

Il risultato non lascia dubbi. I ragazzi terribili di coach Giovinazzo continuano la propria marcia trionfale chiudendo il girone di andata imbattuti. Partita in discesa (score aperto dopo soli 29 secondi da Movchan, che sarà anche il realizzatore dell'ultimo gol), messo in cassaforte dalla tripletta di Gesumaria e dai gol di Lenta, Luca Torchio, De santi, Madaschi e Sukhytskyi.

IHL I division HC Chiavenna - HC Aosta Gladiators 2-1

Risultato eroico per i ragazzi guidati per l'occasione da coach Cintori giocato in Svizzera, a Vicosoprano a pochi km dal confine, vista l'indisponibilità del palaghiaccio di Chiavenna. Eroico per l'eccezionale serata di goolie Montini, capace di fermare 42 dei 44 tiri dei padroni di casa.

La cronaca del match vede un gol per tempo e solo a al 51 simo il gol dei gladiatori siglato da Gianni. Il forcing finale dei Gladiators con gli ultimi 70 secondi giocati senza portiere, non porta i dovuti frutti, se non far tremare le gambe ai circa 200 spettatori di casa. Tra le fila degli aostani ritorna sul ghiaccio il difensore Rossi, al primo match della stagione.

Under 19 HC Trento - HC Aosta Gladiators 3-3 (sospesa)

Un guasto elettrico del Palazzetto di Pergine mette fine ad un match che, invece, sul ghiaccio, ha visto molta elettricità. Ad ogni vantaggio del Trento, gli aostani hanno sempre risposto con un pareggio, realizzato in superiorità numerica, a riprova che il power play progettato, provato ed orchestrato da coach Giovinazzo è, a conti fatti, il migliore di Italia. In serie1-0 Trento e pareggio di Minniti (assist Gesumaria), 2-1 Trento e pareggio di nuovo di Minniti (assist Gesumaria). 3-2 Trento ed ennesimo pareggio di Carbone (assist Gesumaria). Nell'intervallo tra secondo e terzo tempo black out e partita sospesa e rinviata a data da destinarsi.

Under 15 HC Como - HC Aosta Gladiators 2-8

I ragazzi arrivano sul lago concentrati, per evitare di passare momenti di stress come la scorsa settimana, quando un match preso sottogamba li aveva fatti tribolare in maniera eccessiva. Terranova apre le marcature al 7mo (dopo aver giocato la sera prima nella Under 17). Pizzagalli un minuto dopo raddoppia. Il secondo tempo risulta lievemente più equilibrato, con i lariani capaci di andare a segno due volte, ma i gol di Picco (2) e di nuovo Terranova permettono agli aostani di allungare. Terzo tempo si chiude la pratica con un'altra doppietta di Picco e gol di Luca Terranova, a segno nel weekend in due categorie diverse.