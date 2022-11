Golf: Romildo Rean alza la Coup Derby Ceramica al Golf Club Aosta-Brissogne

Quattro le categorie dei giocatori. Vincitore assoluto Romildo Rean del circolo Cervino

Primo e secondo netto di prima categoria James Paul Woodall e Domenico Scopacasa.



La seconda categoria vede in prima posizione Dario Borney, in seconda Cesarino Collè.

In terza categoria si è imposta Elsa Clusaz, secondo netto per Marinella Bellinvia.



Primo premio netto di quarta categoria per Piera Stevanon con 35 punti.



Si è aggiudicato il Driving Contest maschile alla buca 9 Vuillermoz Marino, mentre il

Driving Contest femminile Avoyer Michelle; il Nearest to the pin della buca 5 è stato

vinto da Romildo Rean che ha posizionato la palla a 2,47 metri dalla bandiera.



Primo premio lady a Lea Blanc e primo premio Seniores a Massimiliano Cadin.

Inoltre un premio a estrazione tra i partecipanti va al fortunato Dario Martignene