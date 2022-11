Ginnastica: A Biella le Junior Silver dell'Olimpia

Domenica scenderanno in pedana a Biella, in occasione della terza prova del Campionato Individuale Silver, quattro rappresentanti dell'Olimpia Aosta: Serena Molinari e Adelina Bulat gareggeranno per la prima volta nel difficile livello LD3, mentre le compagne Alice Esposito e Giulia Barbato competeranno in LC3.

Le quattro ginnaste gareggeranno a corpo libero, trave e volteggio in questa che per loro sarà la prima gara dopo la pausa estiva. Con loro in campo le tecniche Serena Ramanzin e Chiara Moniotto.