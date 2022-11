OPEN DAY EDUCAZIONE STRADALE E PRIMI PASSI VELOCITA’

La delegazione regionale FMI Valle d’Aosta, in collaborazione con il CO.RE Piemonte FMI, la Commissione di Educazione Stradale e la CSAS – Commissione sviluppo attività sportive, organizzerà presso la pista “La quercia 58” di Pontey, nella giornata di sabato 5 novembre (orario 9:00 – 15:00), un evento dedicato SIA alla sicurezza stradale che all’ attività “primi passi settore velocità”.

Potranno partecipare i giovani tra i 7 e i 18 anni, si alterneranno tra lezioni teoriche sul codice della strada e sulle tecniche di guida e prove pratiche fatte in sella a delle moto vere (o minimoto per i più piccoli). Non sarà necessario essere già in grado di guidare un moto ciclo poiché gli istruttori seguiranno i corsisti passo a passo per permettergli di muovere i primi passi in autonomia.

Sarà un’occasione assolutamente da non perdere anche per tutti coloro che sono prossimi all’acquisto del primo motorino/minicar o che semplicemente circolano su strada in bici o monopattino in quanto, partecipando, potranno acquisire sicurezza nella guida.

La manifestazione sarà totalmente gratuita, proprio per garantire la massima divulgazione tra i giovani della sensibilizzazione all’utilizzo consapevole dell’ambiente stradale e delle corrette tecniche di guida.

Tra i tecnici che seguiranno i giovani impegnati nell’attività primi passi velocità, relativa alle minimoto, ci saranno anche i piloti della superbike Jarno Ioverno e Kevin Manfredi. Proprio quest’ultimo il prossimo anno correrà nel mondiale MotoGP – classe Moto-E con il team Sic-58 di Paolo Simoncelli.

Per informazioni alessandro.<wbr></wbr>degregori@federmoto.it oppure 3386197632. E’ gradita la prenotazione.