Hockey ghiaccio: Il weekend sportivo HC Gladiators non è stato certo per cuori teneri

Inizia tutto l'Under13 targata Varese. Sabato pomeriggio ad Aosta sale il Valpellice e le cose per il team aostano-lombardo non si mettono bene: il primo drittel termina 0-2 per gli ospiti che, dopo soli 27 secondi dall'inizio del secondo tempo, allungano sullo 0-3. La partita del Valpellice finisce qui ed inizia quella del Varese Gladiators che inizia il recupero e termina il secondo drittel sul 2-3 (con gol del piccolo Minniti). Nel terzo drittel una doppietta del varesotto Faré ribalta il risultato: finale 4-3.

Sabato sera ancora il Valpellice è di casa ad Aosta, ma la categoria è quella dei grandi, IHL-I division. Tra le file degli aostani una linea di difesa ed una di attacco della Under17. Partita a ritmo altissimo, molto fisica (e corretta), a tratti confusa, ma piacevole per il pubblico presente sugli spalti. Il primo drittel si chiude sullo 0-0, per nulla noioso. Al sesto del secondo drittel gli ospiti passano in vantaggio con un tiro diretto dalla blu che passa tra una selva di giocatori, sopra la spalla destra del bravissimo goolie aostano Montini. Il terzo tempo gli aostani rientrano sul ghiaccio e solo il palo impedisce a Gesumaria di impattare. Gli ospiti chiudono il match a due minuti dalla fine, segnando un gol di rapina, sfruttando un'azione viziata da un fallo subito dalla difesa aostana e non fischiato dagli arbitri. Prossimo impegno mercoledì 2 novembre a Milano contro Old Boys

La domenica inizia con l'Under 15 che gioca a Sesto San Giovanni (MI) contro i Diavoli, un match sulla carta semplice. Talmente semplice che sono i padroni di casa a passare in vantaggio, facendo passare momenti di stress a Coach Picco. Solo nel finale di tempo gli aostani riescono a ottenere il pareggio, chiudendo così il primo drittel 1-1. I diavoli non demordono e decidono di vendere cara la pelle e solo un Luca Torchio in gran forma permette agli aostani andare sul 3-1. La tenacia dei lombardi si scioglie solo nel finale ed il match si chiude sul 8-3 per i Gladiators

Under 15

Lunga trasferta per l'under 19 che si reca ad Asiago (VI). Match estremamente equilibrato contro i terzi della classifica del campionato nazionale. I Gladiators dominano i primi due tempi, giocato a ritmi altissimi con tiri contenuti, portandosi in vantaggio con un gol di Perino su rigore. Le azioni da gol sono numerosissime, ma ai ragazzi di coach Giovinazzo manca la dote della concretezza. Il pareggio i padroni di casa giunge nel terzo tempo con un tiro dalla distanza, con il goolie aostano coperto dai propri giocatori. Immediatamente dopo i veneti trovano il raddoppio sfruttando in maniera precisa una superiorità numerica. Il raddoppio taglia le gambe degli aostani. Ne approfitta l'Asiago che allunga sul 3-1 (complice un grave errore del portiere aostano). Gesumaria a due minuti dalla fine riapre il match 3-2. Coach Giovinazzo gioca il tutto per tutto, togliendo il portiere e cercando il pareggio, ma l'Asiago centra la gabbia vuota e termina il match sul 4-2. Prossimo impegno martedì 1 Novembre ad Aosta contro il Pusteria

Primo raggruppamento under 9 (nella foto) a Torre Pellice. I piccoli gladiatori, coordinati da coach Doriguzzi, impattano con il Real Torino 3-3, dopo essere stati in vantaggio tutto il match. Perdono il secondo match con il fortissimo Pinerolo 2-8 e si riscattano con il Valpellice vincendo 6-1.