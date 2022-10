Golf: Sui green di Brissogne domina Paolo Jammaron

Tre le categorie dei giocatori. Vincitore assoluto Paolo Jammaron del circolo Aosta Brissogne che si è aggiudicato la gara con 67 colpi lordi, 7 colpi sopra il par del campo. Primo netto di prima categoria con 39 punti Marino Palenni che ha preceduto di un punto Ivo Rasia e di due Denise Bibiana Scotti.

La seconda categoria vede in prima posizione Bruno Nex con 38 punti, in seconda Andrea Vallet con 37 punti e in terza posizione Cesarino Collé con 36 punti. In terza categoria si è imposta Susy Cuneaz con 40 punti, con al secondo posto Michelle Avoyer e terzo netto per Cesare Celesia.

Si è aggiudicato il driving contest alla buca 9 Ennio Subet mentre il nearest to the pin alla buca 3 è stato vinto da Alessandro Subet, alla buca 5 da Giovanni Vulcano e alla buca 6 da Susy Cuneaz.

Primo premio lady a Antonietta Mestieri e primo premio Seniores a Cesarino Collé. Migliore tra gli Juniores Alessandro Subet.

Gli sponsors hanno omaggiato tutti i partecipanti con una bella polo logata con i colori del circolo e stuzzicato i palati dei partecipanti con tanti e gustosi prodotti tipici tra le prime e le seconde nove buche.