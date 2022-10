Hockey ghiaccio: Il fine settimana dei Gladoators

UNDER 17

HC BOLZANO FOXES - HC GLADIATORS 0-5 (foto)

Continua la marcia trionfale dei ragazzi di coach Giovinazzo, sette vittorie in sette match. Giocare al Palaonda di Bolzano è sempre magico, arena internazionale da 7200 posti a sedere: luogo che può intimorire. Infatti gli aostani impiegano 17 minuti per rompere il ghiaccio e passare in vantaggio con un gol di Lenta. Secondo tempo decisamente più incisivo, 15 tiri verso la gabbia avversaria e Sukhytskyi, sfruttando un power play, porta i Gladiators sul 2-0. Kantioler al 33 simo, con assist di Lenta, arrotonda sul 3-0. Nel terzo drittel i ritmi rallentano un po', ma Gesumaria prima ed ancora Lenta poi arrotondano il risultato sul 5-0

IHL I Division.

Sabato 29, ore 20, Patinoire di Aosta, contro Valpellice

Serie A femminile

Riposo

Under 19

Trasferta domenica 30 ad Asiago e dopo 24 ore, ad Aosta, 1 Novembre, ore 17, contro Pusteria

Under 17 -

Riposo

Under 15 -

Domenica trasferta abbordabile a Sesto San Giovanni (MI) contro i Diavoli

Under 13

Ad Aosta sabato 29 ore 14, vestiti con le maglie del Varese, incontro contro Valpellice