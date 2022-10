Courmayeur: Apre la struttura multisport in via Marconi

Apre da venerdì 28 ottobre la struttura multisport nella nuova area verde di via Marconi, nel cuore del centro storico di Courmayeur. I lavori di riqualificazione autorizzati con DGC n° 134/22 prevedono la realizzazione di due aree gioco: una per ragazzi, nella parte alta, e una per bambini 1-6 anni, nella parte bassa.

Mercoledì 26 ottobre 2022, nella parte alta, si sono conclusi i lavori di realizzazione della struttura multisport a marchio KOMPAN, dedicata alle pratiche del calcio e basket. L’area sarà accessibile da venerdì 28 ottobre 2022 – i lavori di rifinitura estetica (resinatura colorata della superficie in cemento) verranno realizzati in primavera 2023 per garantire una resa ottimale.

In primavera riprenderanno poi i lavori di completamento della nuova area verde di via Marconi che riguarderanno:

la realizzazione dell’area giochi 1-6 anni (parte bassa)

il rifacimento della staccionata

il posizionamento dell’impianto di irrigazione, sistemazione area e la sistemazione degli accessi

Videosorveglianza (a partire dall’inverno 2022).

L’invito del Comune è al rispetto di quest’area perché dell’intera comunità, quindi: