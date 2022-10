Hockey ghiaccio: Gladiators sugli scudi

Under 15 Doppio impegno per in ragazzi di coach Picco

HC GLADIATORS - HC COMO 6-1

Venerdì sera si gioca una specie di derby al palaghiaccio di Aosta. Tra le file degli aostani giocano infatti molti atleti di Varese ed alcuni che arrivano addirittura da Como. Il match si sviluppa su un classico binario di assoluto controllo dei padroni di casa. I parziali di tempo lo dimostrano (2-0; 2-0; 2-1). Ad aprire le marcature Terranova in superiorità numerica. Gli altri gol dei Gladiators (4 realizzati in power play) sono di Luca Torchio (2), Picco, Giuliani e Tenaglia G.

HC VALPELLICE - HC GLADIATORS 6-10

Si replica domenica in quella che è una trasferta comunitaria a Torre Pellice (nella stessa giornata di domenica si affrontano anche le rispettive Under 19). Ai ragazzi di Picco è sufficiente dominare 4-0 il primo tempo per portare a casa il match. Gli altri due tempi si chiuderanno sul 2-2 e 4-4 con un a girandola di gol. Tra gli aostani da segnalare i 3 gol di Luca Torchio, i 2 di terranova il gol di Picco.

Serie A femminile

REBELS TEAM - HC GIRLS PROJECT 2-0

Niente da fare per le ragazze di Aosta che si arrendono anche nel secondo derby del nord ovest. Sempre sugli scudi il portiere Sara Belli, capace di fermare il 91% dei tiri delle avversarie. Quello che preoccupa è la scarsa propensione all'attacco delle ragazze rossonere, capaci di indirizzare verso la porta avversaria solo 5 tiri durante tutto il match

IHL I div maschile

HC GLADIATORS - HC MINERS FANANO 9-1

Serata da ricordare per molti quella di sabato sera alla Patinoire di Aosta. Prima curiosità l'arrivo degli ospiti, capaci di raccogliere un roster e riportare l'hockey su ghiaccio in Emilia. Secondo aspetto positivo l'impiego di tanti ragazzi under 17 (visto il turno di riposo del campionato) nelle fila dei senior. Apporto che si concretizza in 4 gol e 2 assist! senza dimenticare che, per due drittel, a difendere la porta dei padroni di casa sarà Lamberti, classe 2006. Il match si apre all'11simo con rete di Borio, assistito dal giovanissimo Mazzocchi. Al 18simo l'under 17 Carbone porta i padroni di casa sul 2-0 e Perino, a soli 2 secondi dalla fine del primo tempo, sfruttando un power play, porta a 3 le reti degli aostani. Il secondo tempo chiude il match con un perentorio parziale di 6-0. Da segnalare la doppietta di Gerbi, realizzata in 60 secondi. Nel terzo drittel da segnalare l'unica rete degli ospiti (in power play).

Raggruppamento Under 11

Alla Patinoire di corso Lancieri festival della gioventù hockeistica coinvolgente tutte le squadre di Piemonte e Valle d'Aosta (Pinerolo - 2 team, Valpellice, Real TO, Bulls TO e Gladiators - 2 team). Il sodalizio valdostano ha voluto schierare un team di categoria (capace di sconfiggere Real TO, BullsTO ed impattando con Valpellice e Pinerolo) ed un team di giovanissimi (Gladiators Bianchi).

Roster squadra AOSTA BLU -FOTO Carere, Cusano, Garau, Dayné, Timpano, Montegrandi, Magnai, Panegos

Roster squadra AOSTA BIANCA- FOTO Tenaglia, Carere G, Noro, Lacchio M, Pleska, Caccavalle, Brambilla, Ramolivaz, Cellini, Vanoli, Lacchio L

Under 19

HC VALPELLICE - HC GLADIATORS 3-2 OT

Gli aostani scendono a Torre Pellice con gli uomini contati, soprattutto in difesa dove si contato gli infortuni di Charles, Muraro e Gesumaria, con De Santi appena rientrato sul ghiaccio. Garber, inoltre, viste le belle prestazioni, è stato richiesto di nuovo dal Varese, in serie B. Nonostante le assenze i ragazzi di coach Giovinazzo si sistemano sul ghiaccio con determinazione e forza. Tanto che solo sfruttando un power play i padroni di casa si portano in vantaggio al 15simo del primo tempo. Nel secondo tempo una piccola disattenzione permette al Valpellice di realizzare il 2-0. Nel terzo tempo si assiste ad una veemente reazione dei Gladiators che in 5 minuti fanno tiro al bersaglio contro il goolie avversario. Il clima si fa caldo ed il gol arriva con Perino, grazie ad un power play. Al 54simo un altro magnifico power play disegnato da coach Giovinazzo permette agli aostani di trovare il pareggio con Carbone e portare così le squadre all'over time, che i ragazzi di Aosta iniziano in inferiorità numerica per una dubbia decisione arbitrale. Gli overtime sono maledetti. A metà tempo il Valpellice segna il gol della vittoria, pochi secondi dopo una magnifica azione di Perino.