Ginnastica: Le Allieve Gold dell'Olimpia al secondo round regionale

Le cinque atlete - dalla più piccola Petrera Gaia classe 2013, passando per Ginevra Grosso (2011) per arrivare alle tre veterane Annie Desandré, Abigail Martinet e Marta Nieroz (2010) – accompagnate dalla tecnica federale Federica Vinante s ono pronte per tornare sui quattro attrezzi e provare a migliorare il 4° posto ottenuto nella prova precedente.