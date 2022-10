Vers la 23ème édition du « Marathon des Glaces » programmée pour le 22 avril 2023

Le 22 avril 2023 se tiendra la 23ème édition du Trophée Mezzalama, une compétition de ski-alpinisme qui part de Breuil-Cervinia pour finir à Gressoney-La-Trinité et présente un dénivelé positif de 2862 mètres.

Au cours des derniers mois, le travail n’a pas manqué. Il y a eu les premiers contacts avec les institutions, avec les sponsors et, surtout, il y a eu l’organisation de la première édition de la Sky Climb Mezzalama by Dynafit qui, après les années d’interruption en raison de la pandémie, nous a permis de repartir en prévision de la célèbre course d’hiver.

«Nous avons mis en marche la machine organisationnelle - a déclaré Alex Brunod, Président de la Fondation Trophée Mezzalama - avec la SkyClimb, mais le Trophée demande un travail très différent, plus complexe et articulé. Et pour cette nouvelle édition, après l’interruption forcée due à la pandémie, les attentes sont très élevées chez tout le monde». «Notre engagement - a continué M. Brunod - sera toujours maximal afin de garantir une édition qui soit à la hauteur de l’extraordinaire histoire du Mezzalama. Nous chercherons une fois de plus à étonner tous les passionnés avec quelque chose de nouveau tout en restant fidèles à notre tradition». «Comme nous faisons partie du prestigieux circuit de la Grande Course - a conclu M. Brunod - nous avons également confirmé pour 2023 l’épreuve réservée aux catégories de jeunes».

Et c’est avec la première réunion du comité exécutif de la Fondation que s’ouvre officiellement cette nouvelle aventure vers la 23ème édition du Trophée Mezzalama. La compétition historique valdôtaine de ski alpinisme, créée en 1933, est la seule compétition au monde à se dérouler sur des glaciers. Elle traverse trois sommets de quatre mille, le sommet du Castor (4126 m), le Naso du Lyskamm et, à partir de 2023, le Rocher de la Découverte (4177 m).

Les inscriptions s’ouvriront le 4 février 2023 sur le site www.trofeomezzalama.it et seront clôturées le 10 avril. Le Trophée Mezzalama est une compétition réservée exclusivement aux meilleurs skieurs-alpinistes et la compétition admet un nombre maximum de 300 équipes composées de trois athlètes. Chaque athlète doit joindre au formulaire d'inscription un curriculum d'alpinisme sportif qui prouve sa capacité à se déplacer dans un environnement difficile comme celui des glaciers du Mont Rose.

CLASSIFICHE 2019