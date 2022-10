Pesistica: Alessandro Scordamaglia qualificato per le finali nazionali di distensione su panca

Gli ultimi risultati ufficiali pubblicati dalla FIPE - Federazione Italiana Pesistica - parlano chiaro: il valdostano Alessandro Scordamaglia potrà giocarsi una medaglia alle Finali Nazionali dei Campionati Assoluti di Distensione su Panca 2022, in programma sabato 5 e domenica 6 novembre prossimi a Castellanza (VA), presso la palestra 'Leonardo da Vinci'.

L'atleta, classe 1987, in forza alla società Olimpia Pesi, ha staccato il biglietto per le finali sollevando 120 kg in categoria 59 kg. La prestazione gli è valsa la terza posizione nelle classifiche definitive, distanziato solo di 1 kg dal secondo qualificato e di 6 kg dal migliore in start list.

Scordamaglia ha anche migliorato di quasi 10 kg l'alzata con cui si era conqusitato il bronzo in Coppa Italia di Distensione su Panca nel maggio scorso.