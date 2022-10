Rugby: Il fine settimana dello Stade Valdotain

SABATO 15/10

U15 Ivrea 17 Stade 43 È andata in scena ad Ivrea la prima partita dell'anno della categoria under 15, dopo un'intera estate di allenamenti e con la preparazione sulle spalle, l'esordio é sempre difficile e ricco di incognite. I ragazzi invece hanno fugato subito tutti i dubbi pestando secco sull'acceleratore e non concedendo spazi o respiro ai propri avversari se non nei rari momenti in cui hanno fisiologicamente tirato un po ' il fiato. Sul campo si é visto il giusto mix tra ragazzi più esperti del 2008 e ragazzi del 2009 che si affacciano alla nuova categoria con spirito da esordienti ma mai domi. Ne è scaturito un bello spettacolo di rugby, accolto con plauso dalla nutrita tifoseria di casa e condito da uno splendido finale con il classico piatto di pasta del terzo tempo a ridere e scherzare tutti insieme, vinti e vincitori.

U17 Stade 58 Volvera 15

Bella prestazione di tutti e 22 i ragazzi convocati dello stade valdotain che sul campo di Sarre portano a casa una sonora vittoria 58 a 15 contro il Volvera, partita di discreta intensità che ha potuto esaltare il gioco dei nostri Leoni.

Allenatori Parra- Meyer

DOMENICA 16

U 13 Allenatore Lodi netta superiorità di mete dello Stade

Bella prestazione in questa prima partita di stagione per l'U13, amichevole combattuta per i giovani leoni che schierano alcuni esordi e tre ragazze, i tecnici sono particolarmente colpiti dal gioco di squadra e dall'ottima attitudine combattuva e tenace su tutti i palloni

Seniores femminile Union Milano 0 San Mauro 53

Allenatore Mazzei

Prima partita di campionato e subito partenza a razzo per la Franchigia femminile targata San Mauro in cui giocano le atlete dello Stade Zanoni, Toro e Persol.

Trasferta che le vede impegnate sul campo dell'Union Milano, che nei primi 20' cerca di portare le ospiti ad errori di trasmissione e falli tecnici ripetuti.

Il primo, nonostante i tanti errori vede la franchigia sammaurese avanti 17 a 0

Secondo tempo invece tutt'altra storia, dove messo apposto dei particolari tecnici, vede le ragazze in completa sicurezza e padronanza del campo portando il risultato finale sul 53 a 0 permettendo così un ottima prestazione e netta superiorità ché alza il morale e la fiducia in vista della trasferta contro cus milano

Altra nota positiva, l'esordio di ben 5 ragazze uscenti dalle giovanili .

Seniores maschile Stade 48 Volpiano 29

Allenatori Ferrucci; Parra ; preparatore atletico Brunier

Formazione

Santoro; Brongo; Bonfiglioli; Lancione; Pina Barros; Gramajo; Barbieri; Duc; Cortinovis; Seghesio; DI Sciacca; Tavella; Tavilla; Gontier S; Gontier M; a disposizione Spagnolli; Rossa; Merivot; Calosso; Solenne; Zanuso

Partita difficile in cui la squadra di Aosta subisce decisamente la superiorità della mischia avversaria ( a causa di alcuni infortuni delle ultime settimane lo Stade schiera una mischia non titolare) nella conquista del pallone e della mischia ordinata rendendo difficile esprimere il solito livello di gioco nonostante questo abbiamo imposto la nostra forza soprattutto quando riusciamo a giocare al largo sfruttando velocità e penetrazione dei nostri attacchi. Tecnici orgogliosi comunque della reazione dei ragazzi soprattutto sul piano caratteriale con la voglia di lottare, punteggio di tutto rispetto che vale 5 punti in classifica

risultato Stade 48 Volpiano 29 mete di Barbieri;Tavella; Bonfiglioli(2);Lancione (2); Gramajo; Duc. Gramajo si occupa anche di raccogliere punti nelle trasformazioni