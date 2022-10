Hockey ghiaccio: L'intenso empegnativo fine settimana dei Gladiators

Venerdì 14

U17 HC Gladiators - Zoldo 15-2

Match semplice per i ragazzi di coach Giovinazzo contro lo Zoldo-Padova, team composto da ragazzi volenterosi, ma estremamente giovani. I parziali di tempo (6-0; 4-1, 5-1) non lasciano dubbi sull'andamento dell'incontro. Marcatori Badoglio (3), Mazzocchi (3) Carbone (2) Crivellari (2) Fraschetta (2) Torchio Luca, Movchan, Sukhytskyi. Nota positiva match: a difendere, bene, la porta dei padroni di casa, per l'intero match, il giovanissimo portiere Fontana, classe2009

Sabato 15

U13 Como - Varese. 5-9 (FOTO)

Il Varese, guidato da coach Cintori e con due linee di aostani, ha chiuso il derby lombardo nel primo tempo, vinto 1-7. Nel secondo e terzo tempo il Gladiators Varese è fisiologicamente calato: sono state provate nuove linee, anche miste, per verificare nuove strategie, permettendo ai lariani di accorciare le distanze senza però impensierire i nostri.

U17 HC Gladiators - Alleghe/Cortina 5-2

A sole 20 ore dalla fine del precedente match, i ragazzi terribili della 17 portano a 6 le vittorie consecutive nel proprio campionato. Lenta e Crivellari nel giro di 2 minuti portano i padroni di casa in vantaggio. Secondo tempo ancora due gol (Badoglio e Movchan) consolidano il risultato sul 4-0. Il terzo tempo coach Giovinazzo ferma alcuni giocatori per risparmiarli per il match di domenica (U19) e questo permette ai veneti di accorciare 4-2. Ma un missile di De Santi (che aveva iniziato l'incontro colpendo il palo) chiude l'incontro sul 5-2. Match comunque mai in discussione (42-23 i tiri delle due compagini).

Serie C HC Gladiators - Real Torino

Bellissimo spettacolo serale alla Patinoire di Aosta grazie ad una tiratissima partita, un evergreen dell'hockey del nord ovest. Match aperto al 16simo da Perino e pareggiato dagli ospiti 21 secondi dopo. Padroni di casa di nuovo in vantaggio dopo soli 27 secondi dall'inizio del secondo tempo grazie a Garber. Al 25simo Lombardo allunga sul 3-1- Gli ospiti, a cavallo del secondo intervallo, prima accorciano le distanze e poi pareggiano al 41simo. Al 59simo, ad un minuto da fine match, splendida azione: passaggio cross di Perino e, al volo, Gianni chiude il match sul 4-3, esaltando il pubblico presente sulle gradinate della Patinoire, premiato da un match scoppiettante e pieno di emozioni.

Domenica 16

U15 HC Gladiators - Pinerolo 7-6

Match del tutto anarchico alla Patinoire. Si sono incontrate le due migliori compagini di categoria del nord ovest per quello che è diventato la fiera del gol (15 al primo scontro; oggi 13). I Piemontesi di sono portati in vantaggio al 4'. Reazione veemente dei padroni di casa che hanno realizzato in 15 minuti 4 gol. Sammartino ad inizio secondo tempo ha realizzato il 5-1, incanalando il match in un'apparante tranquilla conclusione. Ma dal 27simo al 29simo gli ospiti sono stati in grado di realizzare una tripletta, riportando così il risultato sul 5-4! Luca Torchio, con una doppietta, ha permesso di riallungare sul 7-4, ma ancora un mini black out, sul finire di terzo tempo, ha permesso ai piemontesi di arrivare ad un insperato pareggio che solo il suono della sirena finale ha evitato

Serie A femminile Girls Project - Eagles Bolzano 0-4

Match proibitivo per le ragazze guidate da coach Giovinazzo. Ma dal cilindro del coach è uscita una prestazione che ha del miracoloso. Contro le plurime campioni d'Italia, nelle cui fila gioca metà della nazionale italiana, le ragazze di Aosta si sono dimostrate eroiche, ordinate, dedite al sacrificio e, sfruttando anche l'ultima stilla di energia, sono riuscite a limitare i danni, impattando anche 0-0 l'ultimo tempo. Complimenti al goolie Belli, autrice di 72 parate su 76 tiri!!!

U19 HC Gladiators - Merano 1-2

La malasorte sembra essersi abbattuta sui ragazzi della 19. La determinazione atta a portare a casa la prima vittoria non è stata sufficiente: i ragazzi di Giovinazzo si sono portati in vantaggio al 10mo con un gol capolavoro di Sukhytskyi. Dopo soli sei minuti, gli alto atesini, in superiorità numerica, hanno trovato il pareggio. Il secondo tempo, molto equilibrato, ha visto spesso le squadre a giocare 4-4 frutto delle numerose penalità subite. Grazie ad una ennesima penalità subita dagli aostani, il Merano ha realizzato il definitivo pareggio con una deviazione sottoporta. "22 minuti di penalità sono troppi - commenta per l'ennesima volta coach Giovinazzo - giochiamo un tempo in inferiorità numerica, ma questo lo dico tutte le settimane. O impariamo ad essere più disciplinati o faremo sempre fatica a giocare"

Altre del weekend

Durante il weekend si è svolto, a Pinerolo, un raggruppamento under 11. I piccoli gladiatori dopo aver sconfitto il Real Torino, si sono arresi alle due squadre schierate dal Pinerolo.

Bella esperienza Sabato a Varese per nostro Alessandro Minniti che ha fatto il suo esordio in serie B nel match perso dai lombardi 4-5 contro il Feltre. Due tempi giocati a pieno regime, ben integrato nella squadra. Una grande iniezione di autostima per lui e per tutti i compagni di squadra della U19 di Aosta che potranno vivere analoga esperienza.