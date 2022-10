Golf: Roberto Rossi si aggiudica il Trofeo Comune di Brissogne

Quattro le categorie dei giocatori. Vincitore assoluto Roberto Rossi del circolo Aosta Brissogne che si è aggiudicato la gara con 68 colpi lordi, 8 colpi sopra il par del campo. Primo e secondo netto di prima categoria con 36 punti Paolo Jammaron e Federico Subet che ha perso la posizione per un colpo sulle seconde nove buche. Terzo netto Domenico Scopacasa con 35 punti.

La seconda categoria vede in prima posizione James Paul Woodall con 40 punti, in seconda Emilio Bionaz con 38 punti e in terza posizione Denise Bibiana Scotti con 37 punti.

In terza categoria si è imposta Elsa Clusaz con 41 punti, secondo netto per Antonietta Mestieri e terzo netto per Elsa Blanc.

Primo premio netto di quarta categoria per Michelle Avoyer con 41 punti.

Si è aggiudicato il driving contest alla buca 9 Federico Subet mentre il nearest to the pin della buca 5 è stato vinto da Riccardo Farcoz che ha posizionato la palla a 5,08 metri dalla bandiera.

Primo premio lady a Marinella Bellinvia e primo premio Seniores a Riccardo Farcoz.

L’amministrazione ha omaggiato i vincitori con dei meravigliosi cesti colmi di prodotti locali dei produttori del comune di Brissogne