Ginnastica: Argento per l'Olimpia con Margot Vallet

In pedana sono scese quattro atlete dell’Olimpia Aosta: Noélie Benato e Margot Vallet per la categoria allieve A2 (classe 2012), e Joana Koceku e Nicole Desandré per la categoria Junior 2 (classe 2008). Le due atlete più giovani hanno disputato un’ottima prova su tutti e quattro gli attrezzi, non facendosi intimorire dal rientro agonistico dopo la lunga pausa estiva.

Margot si è aggiudicata il secondo gradino del podio e Noélie ha ottenuto un buonissimo quinto posto a soli 25 decimi dal podio. Una grande soddisfazione sia per le atlete che per l’istruttrice, Serena Ramanzin, che le ha accompagnate in gara. Subito dopo sono scese in pedana Joana e Nicole.

Come le loro compagne, si sono cimentate su tutti e quattro gli attrezzi, svolgendo un’ottima prova. Joana ha concluso in 6^ posizione con un ottimo 62.450, mentre Nicole si è posizionata in 11ma posizione con 61.350.

La tecnica Chiara Moniotto è rimasta soddisfatta del risultato ottenuto.

Nicole Desandré e Joana Koceku