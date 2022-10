Ginnastica. Tornano in pista le ginnaste Silver dell'Olimpia

Domenica scenderanno in pedana a Biella, in occasione della terza prova del Campionato Individuale Silver - quattro rappresentanti dell'Olimpia Aosta: Noelie Benato e Margot Vallet (entrambe classe 2012) si cimenteranno per la prima volta nel difficile campionato LC, seguite dalle due veterane Nicole Desandré e Joana Koceku (entrambe classe 2008).

Le quattro ginnaste gareggeranno ai quattro attrezzi olimpici - corpo libero, parallele, trave e volteggio - in questa che per loro sarà la prima gara dopo la pausa estiva.

Con loro in campo le tecniche Serena Ramanzin e Chiara Moniotto.