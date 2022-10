Motocross: Storica partecipazione della Valle al Trofeo delle REgioni

Storica partecipazione della rappresentativa valdostana di motocross al Trofeo delle Regioni “G. Marinoni” 2022 presso il crossodromo internazionale di Ottobiano (PV) che si terrà questo weekend, 15/16 ottobre, presso il Crossdromo Internazionale di Ottobiano (PV).

Ipiloti in gara saranno 300, con i migliori esponenti della scena tricolore pronti a sfidarsi per il primato assoluto ma soprattutto per contribuire alla vittoria delle squadre, legate alle regioni d’appartenenza, che rappresenteranno.

L’edizione 2021 disputata a San Miniato (PI), aveva decretato la vittoria finale della Toscana su Lombardia ed Emilia Romagna ma alla vigilia della manifestazione non esistono ancora favoriti.

A rendere ancora più speciale l’evento è la partecipazione, per la prima volta nella storia del Motocross nazionale, di una squadra valdostana. A indossare i colori rossoneri, sul terreno sabbioso del tracciato pavese, saranno Vincenzo Bove per la classe 125, Alessandro Brean (foto sopra) nella MX2, Stefano Maquignaz (foto sotto) ed Ugo Cosentino nella MX1.

Tutti i piloti sono stati selezionati dal nutrito vivaio del Mc Starcross Verres, di cui il tecnico federale Ugo Cosentino ne è presidente.

Per Davide Lombardi, delegato regionale FMI per la Valle d’Aosta, “questa presenza è molto significativa e riflette lo stato di buona salute di cui gode l’intero movimento del motocross valdostano, che negli ultimi anni è in costante crescita grazie soprattutto all’impegno e all’ottimo lavoro portato avanti con passione da Ugo Cosentino e dal suo Motoclub”.

Ugo Cosentino, tecnico federale FMI, è “felice di essere tra i piloti della prima squadra valdostana che abbia mai partecipato al Trofeo e contento di poterlo fare insieme ai piloti del mio Motoclub, alcuni dei quali hanno mosso con me i primi passi. Un altro piccolo tassello nella storia del motocross valdostano, dopo la recente autorizzazione alla realizzazione di una nuova pista a Chatillon” .