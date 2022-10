Nulla da fare per Corinne Cornaz che è stata eliminata dalla serba Maria Ljubic incontrata nel torneo Nana Beach 15.000$ ITF ad Heraklion, a Creta.

La superficie in terra sintetica non ha permesso alla nostra Corrine Cornaz di esprimersi al meglio. La valdostana è comunque soddisfatta perché, dice " In ogni caso mi sono allenata con altre giocatrici forti con ranking itf.