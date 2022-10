Hockey ghiaccio: Il Chiavenna espugna il palaghiaccio di Aosta

Serie C HC Aosta Gladiators - Chiavenna 1-3

Match a ritmi infuocati sabato sera alla Patinoire di Aosta. Il Chiavenna, favorita per il passaggio di categoria, si presenta in Valle convinta di raccogliere semplicemente i 3 punti canonici della vittoria, convinzione dettata dal fatto che nel roster dei padroni di casa coach Giovinazzo ha schierato 5 "2006". Proprio questa mossa ha, al contrario, scombussolato i piani dei lombardi. Velocità e grinta, senza nessun timore riverenziale, con un mix di esperienza e gioventù, ha forzato i forti avversari a dover sfruttare al massimo i loro assi per vincere il primo tempo 2-0. Il secondo tempo si è chiuso 0-0, ma non privo di emozioni. A metà del terzo tempo Borio ha riaperto la partita con un gol fortuito, ma solo dopo un minuto i valtellinesi l'hanno chiusa, portandosi sul finale 3-1. Giovinazzo a fine match: "Sono soddisfatto dell'hockey che ho visto oggi sul ghiaccio: chiunque giochi sa dove stare, sa cosa deve fare, e per un allenatore è la massima soddisfazione"

Serie A femminile HC Girls Project - Rebel Team 0-5

Sconfitte dalle cugine di Pinerolo, alla nostre giovani atlete non si può che fare i complimenti vivissimi. Dopo aver perso il primo tempo, le ragazze coordinate dall'instancabile Giovinazzo, hanno retto fino alle termine del match dove, causa la stanchezza (le nostre hanno giocato con due linee contro le tre delle avversarie), le avversarie hanno dilagato sino allo 0-5. "Il Girls Project è un progetto in tutto e per tutto - ha commentato Giovinazzo - siamo un laboratorio con ragazze provenienti da tutte le regioni, con un forte nucleo valdostano. Nel corso degli anni consolideremo storia ed i risultati arriveranno. Per il momento manteniamo vivo l'hockey femminile in Valle"

Dennis Perino

Weekend pieno di soddisfazioni anche per il ragazzo classe 2005 di Aosta. Forte dell'accordo con il Varese, il gladiatore ha fatto il suo esordio in campionato in serie B con i lacunari nella partita vinta ad Alleghe, con un buon impatto nella squadra ed i complimenti dei tecnici del Varese.

Raggruppamento under 11

Prima esperienza sul ghiaccio per i piccoli gladiatori. In quel di Torre Pellice, guidati da coach Cintori, i ragazzi nati nel 2012-13 e 14 hanno avuto la meglio contro il Pinerolo A, battuto il Real Torino e hanno ceduto di un solo gol contro il Pinerolo B. L'importanza dei raggruppamenti non sta comunque nel risultato (non esiste classifica, non sono riportati marcatori o risultati), ma nel piacere di stare sul ghiaccio e di accumulare esperienza agonistica.

Under 19 HC Gladiators - Caldaro/Renon 2-3 OT

Finisce ai supplementari un match equilibratissimo tra i valdostani e gli ospiti alto atesini. Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, gli ospiti passano in vantaggio con il velocissimo e fortissimo Graf. Ma a soli 11 secondi dall'inizio del terzo tempo, sfruttando una doppia superiorità numerica, DE SANTI, grazie alle geometrie dello special team power play, pareggia in completa solitudine. Pochi minuti dopo GESUMARIA dalla blu fa passare il disco sotto le gambe del portiere, portando i padroni di casa sul 2-1.

Grande tensione agonistica, pali e traverse colpite da entrambe le squadre, con un equilibrio rotto dal Caldaro, capace di pareggiare al 56simo, grazie ad un'azione che disorienta la difesa e spiazza il portiere con un tiro sotto traversa. Supplementari, tre contro tre. Velocità ed adrenalina. E purtroppo un gol degli avversari, teso e forte, ancora sotto traversa, che spegne le speranze della prima vittoria per i ragazzi di Giovinazzo.