Ginnastica: Cinque ginnaste Olimpia conquistano dodici medaglie al campionato individuale gold junior senior

Pioggia di podi per le ginnaste Junior e Senior dell'Olimpia Aosta: sono addirittura dodici le medaglie conquistate nella prima prova del Campionato Individuale Junior Senior Gold che si è svolta domenica 9 a Torino.

Ad aprire le danze è Sofia Chiumello, classe 2005, che, seppur commettendo un piccolo errore, riesce a portarsi a casa un'esercizio completo di tutte le esigenze e conquista la medaglia d'oro alle parallele; a trave ottiene un onorevole 6° posto, ma purtroppo un piccolo problema alla caviglia le impedisce di cimentarsi agli altri due attrezzi.

Dopo di lei scende in campo la compagna Sophie Graziano, classe 2008, che con una gara quasi perfetta strappa una medaglia d'argento nella classifica generale, un oro al volteggio e un argento a corpo libero, trave e parallele.

Nella categoria Junior 3, classe 2007, scende in pedana Vittoria Ramanzin, una potenza, che conquista l’argento nella classifica generale a un solo decimo dall'oro; nella classifica per attrezzo guadagna il bronzo a trave, due argenti a parallele e corpo libero e l’oro al volteggio.

Nella categoria Junior 1 (classe 2009) si sono messe in gioco per il primo anno in questo difficilissimo campionato, Claire Savoye e Martina Saroglia. Claire ottiene un buon 10° posto nella classifica generale portando in gara un programma assolutamente rivoluzionato rispetto alla sua ultima gara in primavera; da menzionare il bell’11.250 alla trave, e l’11.450 al volteggio. La sua compagna Martina Saroglia è 4^ nella classifica generale a solo 0,80 dal podio; a volteggio riesce a conquistare uno splendido bronzo con uno yurcenko teso, a parallele ottiene un bel 6° posto ed è 8^ a corpo libero e trave.