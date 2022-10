Bocce: I vincitori del Master Under 18/23. Bene i valdostani

Si sono celebrate a Busalla, sotto la direzione arbitrale di Riccardo Pescetto (con lui hanno collaborato Ermanno Maja, Roberto Vucas e Luca D'Antonio), le fasi conclusive del Master Under 18/23 del settore Ovest. Nelle cinque prove in programma, a cui hanno preso parte 16 atleti, sotto l'occhio vigile dei tecnici nazionali, Carlo Pastre e Angelo Cappato, sono emerse le individualità di Emanuele Soggetti e Mattia Falconieri, autori di una doppietta, e Andrea Fasana.

Queste le classifiche finali.

Combinato : 1. Emanuele Soggetti (Nus), 2. Matteo Golfetto (Bassa Valle), 3. Simone Mana (Beinettese). 4. Matteo Bardella (Beinettese). Nella finale Soggetti si è imposto per 25-18, mentre per il terzo posto Mana ha prevalso per 19-14.

Individuale : 1. Emanuele Soggetti (Nus), 2. Simone Mana (Beinettese), sconfitto per 11-0; 3. Matteo Golfetto (Bassa Valle), 4. Mattia Aliprandi (Noventa), battuto 11-4.

Staffetta : 1. Mattia Falconieri (Brb) con uno score di 56 su 58. 2. Mattia Aliprandi (Noventa) con 48/57, 3. Matteo Golfetto (Bassa Valle) con 46/59, 4. Diego Verganti (La Perosina) con 44/56.

Tiro di precisione : 1. Andrea Fasana (Bassa Valle), 2. Andrea Lorenzetto (Saranese), 3. Matteo Vercelli (Pro Valfenera), 4. Matteo Golfetto (Bassa Valle). Fasana è riuscito ad avere la meglio su Lorenzetto grazie al punto conquistato dopo la parità (11-11). Nell'altra sfida Vercelli ha chiuso sul punteggio di 18-15.

Tiro progressivo : 1. Mattia Falconieri (Brb), 2. Matteo Golfetto (Bassa Valle), 3. Emanuele Soggetti (Nus), 4. Diego Verganti (La Perosina). La sida conclusiva ha messo la coda : dopo la parità (39/47 a 39/45), lo spareggio ha favorito Falconieri per 9/11 a 5/10. Per il terzo posto Soggetti ha avuto la meglio grazie al 43/49 contro 39/50.