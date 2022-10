Tenis: A Giaveno Heloise Pramotton detta legge

Heloise, in grande forma sulla terra rossa piemontese, ha battuto negli ottavi di finale Gemma Tamagnone per 6/4 6/2, nei quarti di finale ha superato la testa di serie numero tre del torneo Celsa Barbera per 6/1 6/1, in semifinale, dove incontrava la seconda testa di serie del tabellone Vittoria Cantone, ha vinto per 6/2 6/1; oggi pomeriggio nella finale disputata davanti ad un bel pubblico Pramotton ha avuto la meglio contro la testa di serie numero uno della manifestazione imponendosi contro la brava Viola Pagagnotto per 2/6 6/3 10/5.