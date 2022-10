Trail: Rocchia e Chevrier trionfano al Grosjean Wine Trail 

La piemontese Luisa Rocchia (Apd Pont-Saint-Martin) e il valdostano Xavier Chevrier (Atletica Valli Bergamasche) sono i vincitori del Grosjean Wine Trail, gara di trail running (15 chilometri - 800 metri dislivello positivo) che si è disputata oggi - sabato 8 ottobre - a Quart e valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali Fidal. Una seconda edizione che ha regalato di nuovo spettacolo, permettendo ai trailers di scoprire le distese di vigneti dell’azienda Grosjean, calpestate anche dai giovani atleti che hanno corso nel pomeriggio e dai partecipanti che hanno invece scelto la non competitiva. Circa 250 le persone presenti, numeri che soddisfano l’Asd Inrun e Grosjean, organizzatori dell’evento.



Xavier Chevrier, in avvicinamento ai Campionati Mondiali, non ha perso l’occasione per correre e allenarsi in mezzo ai filari, regalando ancora una volta una splendida prestazione. Ha fatto il vuoto fin dai primi chilometri, tagliando il traguardo in 1 ora 06’51” e precedendo di 2’23” il sempre competitivo Dennis Brunod, all’arrivo in 1 ora 09’14”. Terzo gradino del podio per il biker e triatleta Alessandro Saravalle, staccato di 2’48” e giunto in 1 ora 09’39”.



Grandi sorprese nella gara femminile: Stefania Canale non è partita a causa di un infortunio, si è però presentata in griglia di partenza Fabiola Conti, che non è però riuscita a spuntare la vittoria. A imporsi è infatti stata la piemontese Luisa Rocchia, sesta assoluto in 1 ora 18’42”. Secondo posto per la Conti (1 ora 20’15”), con terza posizione per Marina Cugnetto (1 ora 23’30”).



Le maglie di campione regionale Fidal sono state indossate da Luisa Rocchia e Dennis Brunod (Assoluti), Jacopo Gregori (Juniores), Diego Merivod e Giuseppina Marconato (Master B), Marco Béthaz (Master C) e Carlo Chabod (Master D).



Giornata di divertimento invece per famiglie e amici che hanno scelto di passeggiare in mezzo alle vigne, degustando i vini di Grosjean e diversi prodotti della tradizione valdostana. Nel pomeriggio festa e grandi sorrisi per circa 50 bambini.

LE DICHIARAZIONI

Luisa Rocchia: «Non pensavo assolutamente di vincere, soprattutto quando ho visto Fabiola al via. Sono entusiasta di questo successo, abbiamo avuto l’opportunità di percorrere saliscendi splendidi, quanto faticosi. Gioia indescrivibile al termine di questa giornata, complimenti a tutti».



Xavier Chevrier: «Queste gare sono belle, sono tornato volentieri al Grosjean, trovando anche molto tifo lungo il tracciato. Ho sfruttato l’occasione per allenarmi, anche se arrivo da un notevole carico di lavoro, mi faceva però piacere esserci. Domenica gareggerà ancora a Pettinengo, poi focus solo sulla trasferta iridata: sarà impegnativo, bisognerà essere in forma e soprattutto non potrò ammalarmi in questo periodo».