Equitazione: Coppa delle Regioni endurance; ottima esperienza per i giovani binomi valdostani

C’è tanto entusiasmo nella numerosa compagine valdostana che ha partecipato venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2022 a Montefalco (PG) alla Coppa delle Regioni di Endurance. Non tanto per i risultati, che sono comunque molto buoni, piuttosto nel fatto, come evidenzia il capo équipe Roberto Bona, veterinario della squadra, cui si unisce Katia Lafarge, capo équipe degli under 14 “che il risultato più bello è stato quello di portare tanti ragazzi/e giovani a fare una gran bella esperienza”.

Giovanna Rabbia Piccolo, referente della Fise Valle d’Aosta, commenta “Volevo ringraziare tutti: amazzoni, cavalieri, tecnici, capo équipe, assistenze, famiglie e i meravigliosi cavalli. Per la nostra piccola realtà è già una vittoria essere stati presenti così numerosi”. Effettivamente la Valle d’Aosta quest’anno, con i suoi 21 binomi presenti, ha offerto l’immagine concreta di una disciplina che sta crescendo nei numeri grazie all’impegno di tecnici e istruttori che riescono ad avvicinare e seguire con passione tanti giovani binomi che sanno costruire e fare squadra.

La Valle d'Aosta si è classificata al 7°posto nella 30 km, all’11° posto nella 60 km, non riuscendo però a classificarsi nella 90 km poiché purtroppo in questa categoria hanno concluso la gara solo due binomi, non sufficienti per entrare in classifica a squadre. Complessivamente quindi la Valle d’Aosta chiude la classifica generale al 12° posto. Come detto è l’entusiasmo per un’esperienza arricchente, che ha permesso di mettersi alla prova e condividere piacevoli momenti insieme di gara e non solo, in un contesto importante e piacevole come la Coppa della Regioni.

Hanno partecipato per la Valle d’Aosta:

DEBUTTANTI Ghignone Nicole - Santiago al Shaqab, Demarie Claudia - Tisarina Pieffe, Catozzo Michela - Magadan, Commod Federica - Ibisco dell’Orsetta, Bruno crema Letizia - Samira.

CEN/A Magurno Sirya - Jaffar Assam, Garbetta Costanza - Tashunka Witka, Nocito Francesca - Chiara, Piller Rebecca - Moran By Makira, Di Giacomo Valentina - Zalaesa AA.

CEN/B Valérie Bois - Yara di Akim, Mantovani Giulia - Zaya, Crippa Elisabeth - Hidalgo, Pisano Giorgia - Byron la Roncola, Capozza Simona - Ghada dei Villoresi.

Debuttanti under 14 Chanoux Coralie - Gelato al Limone, Martinet Marie - Faidibiri, Luca' Martina - Rufie.

CEN/A under 14 Rocher Lisa - Anouk des Baraques, Garin Amelie - Olek, Rizzi Chiara - Alfabia Maymoon.

Veterinario e Chef d'equipe:Roberto Bona

Chef d'equipe Under 14: Katia Lafarge