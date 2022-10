Trail: Raggiunti i 170 iscritti per il secondo Grosjean Wine Trail

Le piacevoli e soleggiate giornate di inizio ottobre fanno crescere ancor di più l’attesa per la seconda edizione del Grosjean Wine Trail, in programma sabato 8 ottobre tra i vigneti dell’azienda vitivinicola Grosjean di Quart, un piccolo comune alle porte di Aosta.



Ultimi due giorni per iscriversi alla gara ideata da ASD Inrun e organizzata in collaborazione con la famiglia Grosjean, che fin da subito ha accolto con entusiasmo una proposta capace di unire sport, territorio, degustazione di prodotti a chilometro zero e beneficenza. Alle 24 di domani - giovedì 6 ottobre - chiuderanno le pre-iscrizioni sul sito irunning.it.



Nella 15 chilometri competitiva è confermata la presenza di Xavier Chevrier, vincitore lo scorso anno e protagonista sabato e domenica all’Edileco Run 24 che ha animato le vie di Aosta; in griglia di partenza anche Dennis Brunod, in evidenza nei recenti appuntamenti di Issogne e Pontey, il podista Alex Ascenzi e i bikers Giuseppe Lamastra e Alessandro Saravalle.



Tra le donne Stefania Canale cercherà di riconfermare il successo di un anno fa; a lottare per un posto sul podio ci sarà anche la piemontese, che vive nella valle di Gressoney, Marina Cugnetto, e poi ancora Marcella Pont e Giuseppina Marconato che hanno rispettivamente vinto il Tour Trail Valle d’Aosta e il Défi Vertical. Sempre a proposito di Tour Trail, attesa in partenza anche Giada Macrì, terza nel circuito regionale. La 15 chilometri è inserita nel calendario delle martze a pià e assegnerà i titoli regionali Fidal di trail running.



Al Grosjean Wine Trail spazio inoltre a una prova non competitiva di 10 chilometri e a un percorso enogastronomico che consentirà di scoprire i profumi e i colori d’autunno e gli aneddoti e i segreti dell’azienda. Hervé Grosjean accompagnerà i partecipanti tra i filari e nei tre punti di degustazione previsti; il primo dedicato ai vini, il secondo ai salumi e formaggi di Erbavoglio e il terzo ai piatti caldi tipici cucinati dalla Vinosteria Antirouille.



Confermato il programma della manifestazione. La 15 chilometri e la non competitiva partiranno alle 10.30, un quarto d’ora più tardi inizierà la passeggiata enogastronomica. Alle 14.30 lo Young Trail con diverse categorie di giovani in gara. A oggi sono 170 le adesioni pervenute.