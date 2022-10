Alice Paonessa, atleta che si allena presso la Aosta Tennis Academy, ha chiuso la stagione Open 2022 conquistando il titolo del Torneo Open di 2' Categoria giocato sui campi in terra rossa della Area Tennis Academy di Torino.

Ha battuto nei quarti di finale Beatrice Bruni per 6-2 6-2, in semifinale ha vinto contro Giorgia Megna per 6-7 6-2 6-2 per poi conquistare la finale nella quale si è imposta su Giorgia Lo Bianco con il punteggio di 6-3 6-7 6-3.