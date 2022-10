Golf: Sui green di Aosta-Brissogne le qualificazioni ai nazionali di TROFEO GOLFIMPRESA 2022

Sono cinque i finalisti che parteciperanno alla Finale Nazionale che si svolgerà sabato 29 ottobre al Golf Punta Ala. Si tratta di Ivo Letey, vincitore assoluto con 30 punti lordi, di Lauro Bionaz, Rudy Perronet e Giulia Coquillard rispettivamente vincitori di prima, seconda e terza categoria con 36 punti, 40 punti e 43 punti.

Prima lady assoluta Giulia Coquillard che, vincendo il 1° netto di terza categoria, concede la finale Lady di punta Ala a Elsa Clusaz del golf club Courmayeur quale seconda lady assoluta.

Secondo posto netto in prima categoria, con 36 punti, per Emilio Bionaz, in seconda categoria, con 36 punti, per James Paul Woodal e, in terza categoria, con 43 punti, per Elsa Clusaz.

Premi speciali a Marinella Bellinvia con 42 punti e ad Antonietta Mestieri con 38 punti.

I premiati

Da sinistra, Marinella Bellinvia, Antonietta Mestieri, Rudy Perronnet, James Paul Woodall, Elsa Clusa, Ivo Letey, Lauro Bionaz e Emilio Bionaz