La Grande Festa dell’ultra running “Sull’orma Del Ghiacciaio”

“Corri sull’orma del ghiacciaio” è lo slogan ma anche l’incitamento mentale per gli ultra runners che da tutt’Italia e dal resto del mondo raggiungeranno l’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AMI) per prendere parte sabato 1 ottobre alla undicesima edizione del Morenic Trail.

Il Morenic Trail è un lunghissimo trail di 118,5 km (D+ 2540) che segue il filo delle creste dell’AMI (l’orma del Ghiacciaio Balteo) allo sbocco della Valle d’Aosta, concepito come festa di fine stagione per tutti gli ultra runners italiani e internazionali.

Il Morenic è una delle poche gare italiani qualificanti della Western States, l’ultra trail nordamericano di 100 miglia che si svolge in California tra le montagne della Sierra Nevada, considerato il più prestigioso trail al mondo (www.wser.org).

Assegna 4 punti ITRA Introdotto con la X edizione per migliorare l’esperienza ambientale morenica confermato lo spettacolare guado della Dora Baltea tra Villareggia e Mazzè degli atleti con i gommoni condotti dagli O.P.S.A.V. (Operatori Polivalenti Soccorso in Acque Vive) del Comitato di Ivrea della C.R.I.

Il FAI riaprirà le porte del Castello di Masino per il Morenic Trail e così gli atleti percorreranno il parco del castello, un vero omaggio per i runner che si cimenteranno nel lungo viaggio morenico.

Il Morenic, da tutti gli atleti ricordato come un esempio dell’accoglienza del territorio, avrà tantissimi ristori per gli atleti, ristori che diventeranno una vera festa della gente morenica impegnata a accogliere nel modo più festaiolo possibile gli atleti che si cimenteranno nella gara.

LA GARA

La partecipazione al Morenic può avvenire in forma singola, in coppia o in staffette da 4, 3 e 2 persone, anche miste. Le tappe del Morenic, che si svolge sul tracciato dell’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, variano tra i 18 e i 38 km, con dislivelli positivi compresi tra 384 e 832 m, per un totale di 118,5 km e 2540 m di dislivello positivo. Le tappe non presentano difficoltà tecniche eccessive e sono di lunghezza accessibile ad un vasto numero di corridori, anche di livello amatoriale.

Un percorso di continua scoperta che si inoltra nella natura morenica fatta di esili creste di morena, segreti pianori intracollinari, torbiere e laghi (Bertignano, Viverone, Candia, Alice Superiore), corsi d’acqua (Dora Baltea, Naviglio di Ivrea, Chiusella), che di tanto in tanto raggiunge i paesi disseminati sull’arco morenico Balteo.

Con sullo sfondo le montagne del Gran Paradiso, del Biellese e della Valle d’Aosta. Gli atleti attraverseranno 5 Siti di Interesse Comunitario (“Serra di Ivrea, “Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo”, “Lago di Maglione”, “Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d’Ivrea)”, “Laghi di Meugliano e Alice”), aree istituite per la conservazione della biodiversità e parte della Rete europea Natura 2000.

Partenza fissata alle ore 9 di sabato 1° ottobre a Andrate all’inizio della Serra d’Ivrea. Luoghi di passaggio testimone delle staffette sono il Lago di Bertignano a Viverone, il centro storico di Mazzè e il Ponte dei Preti a Strambinello. Traguardo a Brosso (si prevede l’arrivo delle prime staffette alle 17,30 di sabato 1° ottobre e degli ultimi atleti singoli alle 9 di domenica 2 ottobre).

Premiazione alle 9 del 2 ottobre a Brosso con prodotti dell’artigianato tradizionale del territorio morenico quali le Terre Rosse di Castellamonte, i vini di Erbaluce, gli squisiti formaggi di alpeggio della Valchiusella. In concomitanza del Morenic alle ore 17.30 scatterà la Valchiusella Night Race, scalata competitiva notturna della Morena della Valchiusella di 18,5 km e D+ 760, con partenza da Ponte Preti e traguardo a Brosso; nelle ore serali di sabato la Valchiusella Night Run, corsa non competitiva festaiola aperta a tutte le età, con partenza alle ore 20 dal Lago di Alice Superiore e dal Lago di Meugliano (per i più piccoli) e arrivo al traguardo del Morenic Trail a Brosso.

MORENIC PARADE Cuore della festa sarà la Morenic Parade a Brosso. Dall’arrivo del primo atleta (circa alle 17.30 di sabato 1° ottobre) sino alle 9 di mattina della domenica la piazza di Brosso si infiammerà con la Morenic Parade, la notte bianca a base di musica, danze e buona cucina del territorio.

Sul palco si avvicenderanno per tutta la notte, durante l’arrivo degli atleti, i gruppi di musica tradizionale del territorio (i tamburi e le ocarine di Brosso, i quintetti della Valchiusella) i DJ set di Emiglios con un ricercato programma musicale che “metterà in moto” giovani, meno giovani e atleti e, clou della serata, il Morenic Music Show, la rassegna di formazioni musicali da festa con i Dead Flintstones e gli Emiglios. Una festa per accogliere gli straordinari atleti giunti nel grande Anfiteatro Balteo per prendere parte al Morenic Trail 2022.

ORGANIZZAZIONE A rendere possibile questa gara il fantastico gioco di squadra dei Baltea Runner con i Comuni Baltei, i gruppi dell’ANPASS e CRI e gli O.P.S.A.V. (Operatori Polivalenti Soccorso in Acque Vive) del Comitato di Ivrea della C.R.I., gli operai forestali della Regione Piemonte e l’appassionata partecipazione della gente del territorio Balteo. Partner dell’evento Alpstation Aosta, il negozio Montura nell’area Baltea, il Consorzio del Bacino Imbrifero della Dora Baltea Canavesana e il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC di Carema e Canavese.