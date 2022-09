Arrampicata: A Bergamo si assegna la Coppa Italia Lead

L’Orobia Climbing di Curno (BG) ospita nella bergamasca la quarta ed ultima prova della Coppa Italia Lead, la specialità dell’arrampicata sportiva con corda dal basso, controllando sui moschettoni dei rinvii le prese stabili. Oltre alla classifica di tappa, prevista nella categoria senior ed in quella giovanile, sarà il momento dell’elezione dei vincitori della Coppa Italia Assoluta.

Per la migliore specialista, sono pochi i dubbi della vigilia, visto che la giovanissima atleta trentina, Alessia Mabboni (Crazy Center) ha dimostrato nel week end scorso a Reggio Emilia di essere in gran forma, e dall’alto dei suoi 300 punti (en plein di successi nelle tre prove precedenti) lascia davvero poche speranze alle possibili concorrenti, su tutte Ilaria Scolaris (SASP Torino).

In campo maschile il ballottaggio è un po' più aperto con Giovanni Placci (Carchidio Strocchi), oggi leader nella classifica aggregata dei primi tre appuntamenti, cui basterebbe anche un quarto posto per vincere il titolo stagionale. A contenderglielo, vista la mancanza di Filip Schenk (G. S. Fiamme Oro) assente e senza punti anche nella ultima trasferta reggiana sette giorni fa, ci sono il tenacissimo Giorgio Tomatis (C. S. Esercito), in crescita nei risultati delle varie tappe, l’inossidabile Alberto Gotta (CUS), ed il 19enne Paolo Sterni (Gravità Zero Trieste), vittorioso al Just Climb la scorsa settimana.

In totale sono 88 i climbers della Lead italiana iscritti alla gara orobica, tra cui 43 donne, 45 uomini, dai 14 ai 30 anni, con 11 comitati regionali Fasi rappresentati dalle 45 società sportive che lungo lo Stivale svolgono e promuovono questa disciplina sportiva.

Qualifiche stile “Flash” – la dimostrazione delle vie di qualifica, visibile sul canale youtube della FASI il giorno precedente la gara – Dalle ore 10 alle 15 di sabato 24 settembre il via alla gara che si svolgerà in contemporanea sulle due vie tracciate, per entrambe le categorie (F e M), con 6 min di tempo per via.

Domenica 18 giugno le semifinali al mattino dalle ore 10 alle 12,30 saranno in contemporanea (diretta on line sul canale youtube FASI) sia nel maschile sia nel femminile, con le vie “a vista” e 6 minuti di tempo per atleta per raggiungere, presa dopo presa l’agognato “top”.

L’isolamento e il riscaldamento per i finalisti sarà quindi dalle 14,30 alle 15, sempre di domenica. L’appuntamento con le finali è dalle ore 16 (diretta sul canale federale) e con i podi della Coppa Italia Lead e le premiazioni anche alle migliori società a seguire, dalle ore 17,30.

Contemporaneamente sabato e domenica, presso l’Indoclimbing di Giacarta (5 ore di fuso avanti rispetto a Roma) nella terra del primatista mondiale della velocità verticale, Kiromal Katibin, l’uomo dai 5” netti sui 15 metri, a difendere i colori azzurri saranno lo sprinter Ludovico Fossali e Laura Rogora nella Lead. Per il primo l’appuntamento con la finale è fissato alle ore 14.30 italiane, mentre per la seconda, se andrà in finale la potremo seguire alle ore 15,15 di lunedì 26 settembre.