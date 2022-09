Un successo l’edizione 2022 di Gioco Ciclismo ad Aosta

Tutte le società affiliate alla Federazione ciclistica italiana – Valle d’Aosta erano presenti sul percorso per regalare ai novizi delle due ruote i primi rudimenti; tracciati per tutti i livelli e età, con gli istruttori ad accompagnare e consigliare come ‘muoversi’ sulla bicicletta. Tanti giovanissimi alla primissima esperienza, alle prese con gymkane, piccoli salti, passarelle e passaggi obbligati; un po’ di ‘scuola’, ma tanto divertimento che, nelle tre ore abbondanti di attività, ha visto i giovani ‘apprendisti’ non accontentarsi di un solo giro, ma sfruttare l’occasione di avere un allenatore a loro disposizione per ripetere più volte il percorso e prendere via via maggiore confidenza con il mezzo.

“È stato un bellissimo pomeriggio di sport – ha commentato Francesca Pellizzer, presidente del Comitato regionale della Fci -, e abbiamo fatto divertire tanti giovanissimi, neofiti e non solo, della bicicletta. Una punta di orgoglio deriva dal fatto che avevamo tutte le società presenti, a lavorare insieme e regalare dei bei momenti di sport e divertimento ai bambini, in una zona solitamente occupata in toto dalle autovetture. Mi preme ringraziare il Comune di Aosta e l’Aps per lo spazio che ci ha concesso: iniziative simili sono davvero il miglior spot pubblicitario per tutte le discipline, l’amore per lo sport a tutto tondo, puro divertimento, senza nessuna ‘ansia’ per la prestazione agonistica”.

MountainBike

Quinta prova della Coppa Italia giovanile, il 25 settembre, a Rovetta (Bergamo), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana di MountainBike. Il responsabile del settore Fuoristrada del Comitato, Roberto Aresca, coadiuvato da Davide Aresca, ha convocato: Mattia Agostinacchio (xco Project; Allievi), Fabien Borre (Cicli Lucchini; Esordienti); Paolo Costa, Thierry Philippot; Esordienti – Allievi); Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Esordienti).

MountainBike

Finale nazionale del Trofeo Coni di MountainBike, dal 29 settembre al 2 ottobre, in Valdichiana Senese (SI), dove a difendere i colori rossoneri sarà il quartetto del Vc Courmayeur MB Raphael Tremblan, Filippo De Gaetano, Lorenzo Rossi e Nicole Vevey), vincitore della fase regionale, disputata a Senin di Saint-Christophe, l’8 maggio scorso. Nella finale a quattro, gli atleti dell’Alta Valle avevano preceduto l’Orange Bike Team 1 (Claudio Fianco, Maelys Cortese, Michel Careri e Simone Pession) e il Gs Lupi Valle d’Aosta 1 (Joel Philippot, Nathan Evolandro, Aurora Lecca, Federico Bruzzo), al quarto posto il Gs Lupi Valle d’Aosta 2.