TOR330 – Tor des Géants® | Revisione classifica ufficiale | official ranking revised | révision du classement officiel

ENGLISH

+++ TOR330 – Tor des Géants®, official ranking revised +++

In order to be a finisher of TOR330 - Tor des Géants® it is necessary to pass under the arrival arch in Courmayeur, but the unfavourable events of last night in the last part of the route forced to interrupt the race in advance. Conversely to what previously announced, the race direction decided to assign the finisher prize to all runners of TOR330 - Tor des Géants® who were regularly still on race and arrived at the Bosses chrono point or beyond. FRANÇAIS +++ TOR330 – Tor des Géants®, révision du classement officiel +++

Pour obtenir le titre de finisher du TOR330 - Tor des Géants® il est nécessaire de passer sous l’arc d’arrivée à Courmayeur, mais les événements défavorables de la dernière nuit dans la dernière partie du parcours ont imposé l’interruption anticipée de la course. Contrairement aux précédentes communications, la direction de la course a décidé d’assigner le prix de finisher à tous les coureurs du TOR330 - Tor des Géants® qui étaient régulièrement en course et sont passés au point chrono de Bosses et au-delà.