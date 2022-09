Atletica: Francesca Canepa torna in azzurro

Francesca Canepa torna a vestire l’azzurro, per la quarta volta in carriera, spaziando tra più discipline, e dopo l’impegno del 2016 nei mondiali dei 100km in terra spagnola, in questo weekend di metà settembre sarà una delle dodici componenti della squadra italiana che a Verona difenderà i nostri colori nei Campionati Europei della 24Ore di corsa su strada.

Forte del titolo italiano della specialità ottenuto a maggio scorso a Cinisello Balsamo, dopo quello già centrato l’anno prima, la valdostana ha i numeri per correre per occupare posizioni di vertice. La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi ha all’attivo una prestazione sulle 24 ore di oltre i 200km, con un personale di 224km e 264 metri fatto registrare nel 2021.

Come sempre quella in terra Veneta, tra sabato 17 e domenica 18 settembre, sarà una prova più che impegnativa che porterà tutti i partecipanti a sfidare i propri limiti, quella linea estrema sulla soglia dell’impossibile che Francesca Canepa conosce e che, con la solita determinazione e capacità, proverà a migliorare.