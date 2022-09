Atletica: Silvia Gradizzi deve rinunciare ai giochi del Mediterraneo U23

Alla fine Silvia Gradizzi, chiamata dal vice direttore tecnico per l’attività giovanile Antonio Andreozzi, quale risorsa della nazionale italiana nella prova dei 3000 Siepi ai Campionati del Mediterraneo Under 23, in programma a Pescara nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre, ha dovuto dare forfait.

La ventenne siepista di Gignod, tesserata per il Cus Pro Patria Milano, rientrata in Valle dai tricolori dei 10km di Castelfranco Veneto, tenutisi nello scorso weekend, ha iniziato a patire qualche avvisaglia di uno stato di salute non ottimale già nei primi giorni della settimana e, progressivamente, le condizioni sono andate via, via peggiorando portando all’inevitabile defezione alla quale il talento valdostana è stata costretta.

Persa la terza presenza azzurra, Silvia Gradizzi cercherà di risollevarsi con tempestività da questo problema di salute in modo da poter prendere parte, con la propria squadra, il Cus Pro Patria Milano, alla finale Oro, quella più titolata, che attribuisce il titolo di club Campionati d’Italia di società in programma a Brescia, presso lo stadio “Gabre Gabric”, sabato 17 e domenica 18 settembre.