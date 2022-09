Con Sport in Piazza Aosta palestra a cielo aperto

«Per l’Amministrazione comunale la promozione della pratica sportiva non può che andare di pari passo con quella del benessere della collettività da realizzare anche attraverso l’avvicinamento dei più piccoli alle diverse discipline sportive e all’insieme dei valori che queste incarnano e insegnano, contribuendo alla creazione di una comunità più sana, matura e coesa». L'assessora allo Sport del Comune di Aosta, Alina Sapinet, commenta il ritorno dell'appuntamento con lo sport nelle piazze di Aosta che eredita il progetto vincente di “In Città senza la mia Auto” attualizzandolo in un nuovo format che si pone quale parentesi di attenzione e di rilancio del movimento sportivo regionale. Domenica 18 settembre, dalle ore 14 alle ore 19, “Sport in Piazza” coinvolgerà piazza Arco d’Augusto, la piazzetta del Ponte di Pietra, via Garibaldi e il Parco Puchoz.

La manifestazione - inizialmente prevista per domenica 25 settembre e anticipata a causa del concomitante appuntamento elettorale – proporrà una larga offerta di sport e una ricca e preziosa vetrina del movimento sportivo di Aosta e della Plaine, inserendosi all’interno della programmazione della Settimana europea della Mobilità che permetterà di allagare l’orizzonte dell’evento che sarà collegato con “Giocociclismo”, iniziativa proposta in via Torino da alcune società sportive del movimento delle due ruote.

Sport in Piazza, voluto dall’Amministrazione comunale di Aosta, si pone l’obiettivo di sostenere la pratica sportiva, andando a promuovere sani e corretti stili di vita. L’obiettivo è rilanciare e valorizzare il benessere psicofisico della popolazione attraverso l’attività motoria e sportiva.

In particolare, verrà creato un “Multi Sport Village”, dove sarà possibile avvicinarsi, conoscere e provare una ricca gamma di offerte collegate al mondo dello sport: una full immersion, con oltre trenta proposte diverse, nel pieno centro della città, dando spazio e vigore alla piazza sede del monumento simbolo di Aosta, l’Arco di Augusto, e del nuovo Parco Puchoz.

La manifestazione rientra tra quelle organizzate sul territorio nazionale nell’ambito della campagna #BeActive, promossa dalla Commissione Europea e gestita dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri con Sport e Salute collegate alla Settimana Europea dello Sport.

Saranno presenti:

Aosta Skating Club (pattinaggio), Artistique HIL VdA (pattinaggio), Atletica Cogne, Atletica Sandro Calvesi, Bien Etre en Mouvement (palestra), CCS Cogne Aosta Volley, Centro Sportivo Esercito, Circolo Scherma Aosta, Croce Rossa Italiana (sezione giovani), Disval (palestra), FederGinnastica (Olimpia, Gym, Club des Sports), Federation Aèroclub de la Vallée (Aec Valle d’Aosta, Aec Corrado Gex), Fidas

Sport, Institut de Danse, L’Ade Sport & Fitness (pole dance e sport combattimento), Hockey club Gladiator, MA Training 360 (ginnastica adulti), RDR Sport School (ciclismo), Softair, Stade Judo Club, Officina Danza, SBK Basket School, Sport Ippici Valdostani, Tennis club Aosta, Tennis Squash Sarre, Tennistavolo Coumba Freide, Kriska Academy.