Ginnastica: Alessia Toscano e Ginevra Pascarella sul podio al XIII° TORNEO INTERNAZIONALE PER CLUBS Città di TERRANUOVA

Alla competizione hanno partecipato le ginnaste valdostane in forza alla Società piemontese Ritmica Piemonte nelle sezioni Elite e Specialità, sotto la direzione tecnica di Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova

Nella Categoria Elite, che ha visto esibirsi numerose ginnaste di assoluto valore e basato su 4 esercizi ottimi risultati nelle Allieve:

Per le Allieve 3, vinto da Maria Vittoria Berti della Falciai, al Corpo libero, Fune, Clavette e Nastro, una bravissima Elodie Godioz sfiora il podio, mancato di pochissimo, piazzandosi quarta con il punteggio complessivo di 87.250, seguita da Amely Sordi che con una più che buona prestazione si piazza all’8° posto con 83.850. Completa il quadro il 14° posto di Emma Chiabotto con 73.000.

Per le Allieve 4, vittoria di Raffaella Sansovini della Raffaello Motto ma podio con un validissimo 3° posto per Ginevra Pascarella, che al Cerchio, Palla, Clavette e Nastro termina con 90.350, seguita in 6° posizione dalla piemontese compagna di squadra Anna Pilato.

Nella affollata Categoria Senior Specialità brilla un grande 2° posto conquistato da Alessia Toscano alle clavette con 26.500 piazzandosi subito dietro alla forte Martina Rocchi.

Alessia completa poi la sua ottima performance al piazzandosi in 5° posizione al cerchio con 25.900.

Da segnalare per la Ritmica Piemonte la bella vittoria di Battista Morena alle clavette con 26.000.

Questi risultati sono di grande incoraggiamento per il proseguimento della stagione che presto entrerà nel vivo.

Dal 2 al 4 Settembre si è svolto al Palasport Comunale di Terranuova Bracciolini (Arezzo) il Torneo Internazionale per Club, cui hanno partecipato le ginnaste valdostane in forza alla Società piemontese Ritmica Piemonte nelle sezioni Elite e Specialità, sotto la direzione tecnica di Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova

Nella Categoria Elite, che ha visto esibirsi numerose ginnaste di assoluto valore e basato su 4 esercizi ottimi risultati nelle Allieve:

Per le Allieve 3, vinto da Maria Vittoria Berti della Falciai, al Corpo libero, Fune, Clavette e Nastro, una bravissima Elodie Godioz sfiora il podio, mancato di pochissimo, piazzandosi quarta con il punteggio complessivo di 87.250, seguita da Amely Sordi che con una più che buona prestazione si piazza all’8° posto con 83.850. Completa il quadro il 14° posto di Emma Chiabotto con 73.000.

Per le Allieve 4, vittoria di Raffaella Sansovini della Raffaello Motto ma podio con un validissimo 3° posto per Ginevra Pascarella, che al Cerchio, Palla, Clavette e Nastro termina con 90.350, seguita in 6° posizione dalla piemontese compagna di squadra Anna Pilato.

Nella affollata Categoria Senior Specialità brilla un grande 2° posto conquistato da Alessia Toscano alle clavette con 26.500 piazzandosi subito dietro alla forte Martina Rocchi.

Alessia completa poi la sua ottima performance al piazzandosi in 5° posizione al cerchio con 25.900.

Da segnalare per la Ritmica Piemonte la bella vittoria di Battista Morena alle clavette con 26.000.

Questi risultati sono di grande incoraggiamento per il proseguimento della stagione che presto entrerà nel vivo.