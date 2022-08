Courmayeur: Nuovi cmpi coperti per il padel ma non solo

La delibera accolta con 11 voti favorevoli, gruppo SìAMO Courmayeur e 4 contrari, gruppo Esprit Courmayeur, approva il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di campi coperti per gioco padel e area sportiva in loc. Dolonne, per un costo complessivo dell’opera pari a € 1 040 252,55 (IVA compresa) di cui € 734 420,00 per lavori (Iva esclusa) e definisce, per la successiva fase di progettazione, un indirizzo che prevede l’accorpamento delle fasi progettuali e la divisione in lotti funzionali, nello specifico: lotto a) Platea Padel – lotto b) Struttura coperta e pavimentazione padel e riscaldamento – lotto c) Platea giochi esterni, pavimentazioni e recinzioni. Il Sindaco Roberto Rota, nel descrivere il progetto, ha evidenziato che la struttura, a seguito di diverse valutazioni effettuate, sorgerà su due degli attuali campi da tennis esterni in terra rossa, per non sacrificare spazi interni al Forum Sport Center utili per continuare a realizzare eventi sportivi internazionali e per non rinunciare ad altri servizi e spazi all’interno del Forum Sport Center.

Il progetto padel, in risposta alle richieste dell’utenza e degli stessi gestori del tennis, vedrà la realizzazione di una piattaforma di base (poco meno di 150mila euro), di una struttura di copertura in legno lamellare coibentato (594mila euro circa) della misura di 24x26 metri e altezza media di 9 metri con punto più alto di 11 mt. La soluzione strutturale scelta permetterà in futuro di poter essere utilizzata anche per altre attività. In particolare, i n. 2 campi da padel avranno un costo ciascuno di circa 25 - 30mila euro, con un recupero dell’investimento previsto in 3 anni.

Nella restante parte esterna del Forum si prevede la possibilità di realizzare spazi per diverse attività tra cui campi da pickball e un campo da basket (3 contro 3), una pump track, varianti che andranno decise poi con le associazioni sportive. La priorità evidenziata dal Sindaco è quella di riuscire a realizzare la piattaforma necessaria ai restanti interventi prima dell’arrivo dell’inverno.

Di struttura polivalente che aumenterà l’offerta dell’attuale palazzetto ha poi parlato l’Assessore Motta nel proprio intervento. Critico invece sulla scelta e i costi della realizzazione il capogruppo di Esprit Courmayeur, Miserocchi, che ha parlato di progettazione monca, senza un indirizzo generale preciso per il Forum per un progetto dal costo di oltre 1mln di euro.

