Trail: Quasi 700 concorrenti pronti per la gara Collontrek

­ ­ Saranno 690 i concorrenti che sabato 3 settembre si avventureranno sugli antichi sentieri dei contrabbandieri e parteciperanno alla settima edizione della gara Collontrek, evento transfrontaliero nato dalla collaborazione tra due vallate che condividono usanze e tradizioni e che sono divise solo dal Col Collon, punto di passaggio della corsa.

Oltre 500 partecipanti rappresentano la Svizzera, gli italiani sono poco più di 120, in griglia di partenza sono attesi anche atleti di Belgio, Germania, Francia, Lituania, Olanda e Perù.Collontrek è una gara un po’ particolare, che si definisce a metà tra un trekking e una skyrace e che si può correre solo a coppie. Ventidue chilometri di lunghezza (1.250 metri di dislivello positivo) disegnati su molteplici tipologie di terreni, incluso un tratto sul ghiacciaio dell’Arolla, a oltre 3.000 metri di quota, che richiederà l’uso dei ramponcini (obbligatori). Negli ultimi mesi è stato più volte monitorato il ghiacciaio interessato dal passaggio della corsa. Nei giorni scorsi gli organizzatori del versante svizzero hanno effettuato un altro sopralluogo, senza rilevare criticità. Dunque è confermato il percorso tradizionale.

Gli uomini che curano ogni singolo dettaglio di questa gara transfrontaliera non hanno mai sottovalutato la sicurezza ed è per questo motivo che la mattina della gara effettueranno controlli a campione sul materiale obbligatorio previsto dal regolamento.Sarà ancora una volta località Place Moulin di Bionaz (Valle d’Aosta) a ospitare le due partenze: alle 8.30 toccherà ai randonneurs (non è prevista la classifica, ma solo la rilevazione dei tempi), mentre alle 9.30 scatterà la gara degli elite.

L’arrivo delle prime squadre è previsto intorno alle 11.45 ad Arolla (Val d’Hérens), in Svizzera.

Venerdì 2 settembre ritrovo fissato come di consueto a Valpelline, per la distribuzione dei pettorali, il briefing tecnico (ore 17.30) e il pasta party che aprirà ufficialmente l’edizione 2022. Non è prevista alcuna data di recupero: la gara è confermata e si svolgerà sabato 3 settembre.