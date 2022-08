Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes) bissa l’oro – conquistato lo scorso anno in Val di Fiemme – nella Sprint tl dei Campionato Mondiali Juniores di Skiroll, a Madona (Lettonia). Ieri, dopo aver fatto registrare il miglior crono in qualifica, Sabrina Borettaz in finale ha conquistato la medaglia d’oro iridata, a precedere l’atleta di casa, Samanta Krampe e l’altra azzurra, Anna Maria Ghiddi.

Giovedì, la valdostana aveva concluso in 15° posizione la 7,5 km in tecnica classica; venerdì ha concluso al quarto posto la Team Sprint, in coppia con Elisa Sordello. La rassegna mondiale di categoria si è conclusa, oggi, con la 10 km Mass start in skating, con Sabrina Borettaz che chiude in 15° posizione