Corsa in montagna: La 6a La thuile – Petosan è cosa di Chevrier e Barailler

Domenica mattina, 28 agosto, a partire dalle ore 10, con partenza dalla scuole elementari di La Thuile, con l’organizzazione dell’Atletica Cogne, si è tenuta la sesta edizione della corsa in montagna La Thuile – Petosan, appuntamento che ha chiuso il trittico di prove che ha consegnato il titolo di Campione valdostano Fidal di corsa in montagna.

Dopo il trofeo Baroli dell’8 giugno, il tour Tornalla di Oyace del 14 agosto, la competizione di La Thuile ha completato il tris. Sul campo di gara sono stati premiati i vincitori di giornata, mentre le maglie di campione valdostano 2022 di corsa in montagna saranno festeggiate durante l’annuale appuntamento della festa finale del Campionato regionale delle martze a pià.

46 gli iscritti complessivi che hanno onorato la competizione domenicale che ha visto la presenza del campione di Nus Xavier Chevrier che sugli oltre 7km del tracciato non ha avuto problemi ad imporsi. Il 32enne portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe ha completato la sua prova chiudendo in 38’48”, staccando di oltre 3minuti i due atleti che con lui hanno completato il podio, Niccolò Biazzetti (Monterosa), secondo in 41’57” e Simone Truc (S.Orso) che, fermando il crono sul tempo di 42’38”, si è guadagnato la terza posizione assoluta oltre al successo di giornata tra i Senior Master 40. Gli altri vincitori di categoria sono stati Diego Merivot (S.Orso), quarto assoluto in 45’12” e miglior tempo tra i Senior Master 45. Buona settima piazza assoluta per lo Junior, classe 2003, Stefano Baronio (Monterosa) in 45’57”. Tornando alle categorie Master, il miglior dei Senior Master 60 è stato Giorgio Courthoud (APD Pont St Martin), 13esimo assoluto in 47’07”, mentre Carlo Chabod (S.Orso) ha fatto sua la prima piazza tra i Senior Master 70 in 53’53”, tempo che gli ha consegnato la 29esima posizione assoluta.

In campo femminile non è sfuggita la vittoria a Federica Barailler (Cogne nella foto) che ha concluso la sua prova in 46’39”, prestazione che l’ha inserita all’11esimo tempo assoluto. Alle sue spalle si sono piazzate Rodica Sorici (CSD Guardia di Finanza) 27esima assoluta con 51’10” e Valeria Poli (APD Pont St Martin), terza assoluta tra le donne con 54’41” e 32esimo piazzamento finale.

In virtù di questi risultati, considerando un regolamento che permette di scartare una prova delle tre del circuito, questi i podi del campionato valdostano Fidal di corsa in montagna.

Assoluta maschile: 1° Fabien Champretavy (Monterosa), 2° Niccolò Biazzetti (Monterosa), 3° Mathieu Courthoud (APD Pont St Martin);

Senior Master maschile 35 1° Luca Contoz (InRun), 2° Jerome Rey (S.Orso), 3° Matteo Schieghi (S.Orso);

Senior Master maschile 45 1° Fabrizio Chaberge (S.Orso), 2° Diego Merivot (S.Orso), 3° Savino Quendoz (S.Orso);

Senior Master maschile 55 1° Giorgio Courthoud (APD Pont St Martin), 2° Ettore Champretavy (Monterosa), 3° Massimo Bethaz (S.Orso)

Senior Master maschile 65+ 1° Carlo Chabod (S.Orso), 2° Giorgio Bosonetto (Monterosa), 3° Maurizio Luboz (APD Pont St Martin)

Assoluto Femminile 1° Federica Barailler (Cogne), 2a Valeria Poli (APD Pont St Martin), 3a Rodica Sorici (CSD Guardia di Finanza)

Senior Master femminile 35-45 1° Federica Barailler (Cogne), 2° Rodica Sorici (CSD Guardia di Finanza), 3a Cristina Busa (S.Orso)

Senior Master femminile 50+ 1a Amalia Colabello (APD Pont St Martin)

Nicolò Biazzetti