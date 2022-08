Trail: Kilian Jornet remporte l’UTMB Mont-Blanc pour la 4e fois et explose le record, en 19 :49 :30

L’Américain Jim Walmsley s’était échappé en fin de nuit en dominant la course jusqu’à Champex-Lac.



Dans la montée de La Giète, Walmsley n’est plus parvenu à s’alimenter, et a vu revenir sur lui le duo Kilian Jornet / Mathieu Blanchard. La fin de course a offert un duel homérique entre le Français et le Catalan. A Vallorcine, à l’approche de l’ultime montée vers la Tête aux Vents, Kilian Jornet a placé une attaque décisive. Il a rapidement pris plusieurs minutes d’avance pour basculer en tête à La Flégère, pour l’emporter au final en 19 :49 :30. Mathieu Blanchard finit lui aussi en moins de 20 heures (19:54:50).

Kilian devient ainsi le nouveau détenteur du record de la boucle complète en 19 :49 :30 et accroche une quatrième victoire à son palmarès après celles de 2007, 2008 et 2011.